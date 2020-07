iPhone 12: leaker odhalil termín představení. Ve hře jsou i brýle Apple Glass

Uznávaný a důvěryhodný leaker @ihacktu na Twitteru prozradil, kdy Apple odhalí nový iPhone 12, respektive celou modelovou řadu, která bude čítat celkem tři modely. Keynote by podle jeho informací měla proběhnout v úterý 8. září (pravděpodobně od 19:00 našeho času), opět výhradně v online prostředí. Kromě telefonů se dočkáme i představení nové generace hodinek Apple Watch Series 6 a nových iPadů. Dočkat bychom se údajně měli i několikrát odložené bezdrátové nabíječky AirPower.

27. října by měla proběhnout další keynote, v rámci které by jablečný gigant mohl ukázat i dlouho očekávané brýle Apple Glass. Společně s nimi by Apple měl představit i ARMový MacBook a MacBook Pro (13″) a iPad Pro.

Zahájení prodeje nových iPhonů nabere zpozdění

Japonský web Mac Otokara, který v minulosti přinesl řadu zákulisních informací, jež se následně potvrdily, upřesnil, že zahájení prodejů nových iPhonů se pravděpodobně dočkáme až na konci října. Na vině je v tomto případě koronavirus a z toho vycházející problémy s výrobou.

5G varianty jablečných telefonů dorazí ještě později – u nich se údajně počítá až s listopadem. Dodávky navíc mohou být omezené jen pro větší trhy a není tedy vyloučeno, že se v České republice a na Slovensku dočkáme ještě později.