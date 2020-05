Masivní únik informací o iPhone 12 Pro: je na co se těšit

Letošní rok bude nejbohatší na nové iPhony v historii. K jarnímu iPhone SE na podzim přibudou hned čtyři modely, dva základní a dva s přídomkem Pro. V posledních dnech se o těchto telefonech rozvířila vlna spekulací a nových informací, které ve svém YouTube kanále shrnul EverythingApplePro.

120Hz OLED panely, 5G a spousta výkonu

Pokud se na chystané iPhony podíváme zevnějšku, tak si všimneme rovných boků a menších výřezů v displeji. Apple údajně zvažoval přidat do vybraných letošních iPhonů chytrý konektor známý z iPadů Pro, nakonec byl však z posledních CAD renderů odstraněn.

Kovové ohraničení telefonu se má rozšířit za zadní sklo, aby bylo lépe chráněno před pády. Barevné kombinace mají být prakticky stejné jako loni, odstraněna má být varianta Midnight Green ve prospěch Navy Blue.

Základní iPhony 12 mají mít obrazovky s úhlopříčkou 5,4 a 6,1 palců, zatímco verze Pro budou mít úhlopříčky 6,1 a 6,7 palců. U všech letošních iPhonů Apple použije OLED obrazovky, pouze u Pro modelů se budou pyšnit maximální obnovovací frekvencí 120 Hz, avšak kvůli úspoře energie se bude frekvence dynamicky měnit. Hnacím motorem má být čipset Apple A14 a chybět nebude ani podpora 5G sítí.

Konečně Touch ID přímo v displeji?

Nové iPhony si polepší i v biometrickém ověřování uživatele. Modul True Depth kamery bude fyzicky menší, avšak výkonnější – obsáhne větší pole, takže bude lépe fungovat například při telefonu položeném na stole. Technologie Face ID bude obohacena o nové algoritmy reflektující dynamické zóny v obličeji, např. ústa. Kamerka také bude rozpoznávat orientaci obličeje ve vztahu k obrazovce, aby předešla špatnému natočení obsahu po odemčení.

Spekuluje se rovněž, že by největší iPhone mohl dostat čtečku otisků prstů integrovanou do displeje, což by znamenalo návrat technologie Touch ID. Největší iPhone 12 Pro Max by měl disponovat baterii o kapacitě 4400 mAh.

Fotoaparáty s LiDARem

Apple vylepší i hlavní fotoaparáty. Základní iPhone 12 a jeho větší bráška dostanou fotoaparát se dvěma čočkami, Pro modely budou mít trojitý fotoaparát a navrch Apple přihodí LiDAR, který se poprvé objevil u letošních iPadů Pro.

Apple údajně přemýšlel o osazení letošních iPhonů 64Mpx snímačem, avšak prý nepodával dobré výsledky, a z tohoto důvodu ve finále vsadí na osvědčené 12Mpx senzory. Budou však fyzicky větší, což zlepší snímky pořízené za zhoršeného osvětlení. Díky funkci Smart HDR v nich má být navíc lépe limitován šum. Pokročit má i optická stabilizace a automatické ostření, které údajně bude 2 – 3× rychlejší.

„Zoomovací“ kamerky u Pro modelů mají nabídnout 3násobné optické přiblížení na místo současného dvojnásobného, ve spolupráci s digitálním ořezem má být maximální míra přiblížení 20 – 30×. Přiblížení bude možné kombinovat s funkcí noční mód, což dosud nebylo možné. Společně s fotoaparáty má být vylepšen i záznam audia.

Letošní iPhony možná naberou zpoždění

Z výše uvedeného se zdá, že letošní iPhony přinesou velkou spoustu inovací, musíme tak doufat, že se vyplní předchozí spekulace o tom, že Apple nebude mezigeneračně nijak navyšovat ceny. Spekuluje se také o tom, že by letošní vlajkové iPhony mohly nabrat zpoždění a na pultech obchodů se možná objeví až během listopadu.