Futuristické brýle Apple Glass možná uvidíme už letos. Víme, kolik budou stát

Informátor Jon Prosser v tomto týdnu zveřejnil informaci, že viděl naživo chytré brýle od Apple a ohodnotil jejich vzhled jako pekelně elegantní. Včera večer jsme se od stejného člověka dočkali další smršti zajímavých informací.

Apple Glass: elegantní prodloužená ruka iPhonu

Brýle se údajně budou jmenovat jednoduše Apple Glass. Bude je možné použít s integrovanými skly, avšak uživatelé s dioptrickou vadou budou moci skla za příplatek vyměnit za dioptrická. V brýlích nebude instalován žádný výpočetní hardware, ve všem se budou spoléhat na spárovaný iPhone. Vůbec bychom se však nedivili, kdyby souprava spolupracovala i s ostatními produkty Apple, zejména s hodinkami Apple Watch.

Apple plánuje brýle uvést buď ve čtvrtém kvartále letošního, nebo v prvním kvartále příštího roku. Co je důležité, Apple nechce z pochopitelných důvodů chystanou novinku odbýt pouze tiskovou zprávou, ale uvést ji jako „One more thing“ na klasické keynote s přítomností novinářů. Jablečné brýle ovšem nepůjdou ihned do prodeje, veřejnost se jich dočká přibližně o rok později. Brzké uvedení má být pravděpodobně ukázkou pro vývojáře, kteří by měli Apple Glass vdechnout život ještě před zahájením jejich prodeje.

Překvapivě jsme se dozvěděli i cenu Apple Glass, která má atakovat hranici 499 USD (asi 12 500 korun bez DPH), což zní na Apple jako zajímavá nabídka.