Instagram spouští předplatné Plus! Prodlužuje trvání Stories a nabízí řadu vychytávek

- Nové předplatné od Instagramu rozšiřuje možnosti především tvůrcům
- Mezi důležité funkce patří delší Stories nebo více připnutých příspěvku
- Předplatné se šíří mezi uživateli už nyní za 4 dolary, tedy v přepočtu okolo 100 korun měsíčně
Světu vládnou předplatná – ať už jde o streamovací platformy, různé služby, či dokonce aplikace. Výjimkou nejsou ani sociální sítě, ostatně kolem předplatných na X se strhla nejedna kontroverze. Nyní se se svým vlastním předplatným vytasil i Instagram z dílny Mety. O něm se už delší dobu spekulovalo, přičemž ona chvíle nyní nastala – jmenuje se Plus a přináší několik zajímavých novinek. Stojí ale za to o novém předplatném uvažovat?
Delší Stories i vlastní ikona na ploše
„Instagram Plus nabízí exkluzivní funkce, které vám pomohou vyjádřit se, prohloubit vztahy s přáteli a přizpůsobit si prostředí novými způsoby. Instagram, jaký znáte a máte rádi, se nemění a vždy zůstane zdarma; toto nové předplatné je pouze volitelným vylepšením pro ty, kteří chtějí větší kontrolu, podrobnější statistiky a prémiové funkce,“ uvádí se hned na úvod blogového příspěvku oznamující nové předplatné.
Mezi ty nejdůležitější změny patří funkce Story Spotlight, která váš Příběh zvýrazní vašim přátelům, či možnost reagovat na Stories skrze Super Hearts, tedy animovaná srdíčka, jež zaplní celou obrazovku. Funkce Story Extend poté zásadním způsobem mění fungování Příběhů – namísto klasických 24 hodin dostanete možnost publikovat vaše postřehy až na 48 hodin. Zajímavým vylepšením je také Multiple Story Audiences, která vám umožní vytvářet více různých skupin, se kterými můžete sdílet Stories, přičemž bez předplatného budete mít stále k dispozici jen možnost sdílet pro všechny, či jen pro vybrané blízké přátele.
Mezi méně zásadní funkce poté patří Story Preview, tedy možnost se podívat na Stories bez tlaku na reakci, možnost podívat se, kolikrát si lidé znovu přehráli váš příběh skrze Story Rewatch Insights, případně také s pomocí funkce Search Viewer List můžete vyhledat, zda si váš příběh zobrazil konkrétní člověk. Změnou prošly také možnosti přizpůsobení samotné aplikace – s předplatným si lze nastavit vlastní ikonu, zvolit vlastní font do popisu bia, dostanete možnost připnout si na profil až 6 příspěvků (namísto dosavadních tří) a také můžete sdílet obsah přímo na váš profil bez toho, aby se objevil ve feedu vašich přátel a sledujících.
Předplatné Instagram Plus je k dispozici již nyní pro všechny uživatele, a to za cenu 3,99 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu zhruba 100 korun s daní. Pokud se vám možnost předplatit si Plus ještě neobjevila, nepropadejte panice – patrně se tak stane v následujících dnech. Pakliže vás nabídka nového předplatného nezaujala, Meta slibuje, že do něj bude postupně přidávat novinky v průběhu příštích měsíců, takže se určitě máme na co těšit.