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Instagram dostává praktickou novinku. Může vám zachránit pověst

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 13. 4. 19:00
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Aplikace Instagram na iPhonu
  • Sociální síť Instagram přichází s velmi užitečnou funkcí
  • Uživatelé mohou nově zpětně editovat své již zveřejněné komentáře
  • Jak už to ale tak bývá, tato praktická funkce má jeden háček

Instagram patří do první pětice největších sociálních sítí na trhu a celosvětově tuto platformu používají více než 2 miliardy uživatelů. Za Instagramem stojí Meta, stejně jako za Facebookem či WhatsAppem, a technologický gigant pod vedením Marka Zuckerberga je dominantním hráčem na trhu. Za novou funkci, která nyní dorazila do Instagramu, si vývojáři Mety rozhodně zaslouží pochvalu.

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Instagram dostává možnost editace

Tato sociální síť umožňuje již dlouhou dobu editaci zveřejněných postů, nicméně možnost úpravy komentářů až doposud scházela. Pokud jste něco okomentovali a udělali například pravopisnou chybu, měli jste v podstatě jen dvě možnosti – buď komentář nechat na místě a utrhnout si ostudu, nebo ho zcela smazat a vytvořit nový.

Aplikace Instagram na mobilním telefonu
Aplikace Instagram na mobilním telefonu

To ale nyní končí, protože Meta zavádí možnost úprav vlastních komentářů. Tlačítko pro editaci se objeví automaticky poté, co zveřejníte komentář, a určitě se jedná o funkci, která může být nápomocná velkému množství uživatelů. Je zvláštní, že Instagram zavádí tuto možnost až nyní, přitom Facebook, také od Mety, nabízí editaci komentářů již poměrně dlouho.

Úprava s malým háčkem

Jak jsem v úvodu zmínil, tato nová funkce má jeden háček, který může, ale nemusí být vyloženě zásadní. Tyto úpravy je možno provádět jen 15 minut od zveřejnění komentáře, takže pokud si svou chybu uvědomíte až po uplynutí této doby, bude již pozdě a k editaci se nedostanete. V rámci této doby ale můžete příspěvek upravovat prakticky dle libosti.

Editace komentářů v Instagramu
Editace komentářů v Instagramu

Celé to funguje velmi jednoduše a podobně jako u jiných platforem. Jakmile zveřejníte komentář, objeví se vám u něj tlačítko editace a po kliknutí na ně se dostanete do fáze úprav. Provedete kýžené změny, ať už větší, nebo menší, a klepnutím na potvrzení upravený komentář uložíte. Za těchto 15 minut můžete provést úprav, kolik jen budete chtít.



Aplikace Instagram na mobilním telefonu



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Editace již míří do ostrého provozu

Meta uvolňuje možnost úprav vlastních komentářů do Instagramu formou klasické aktualizace, přičemž nová funkce je součástí verze aplikace 424.1. Pokud ji tedy ještě nemáte a pokud používáte některou ze starších verzí, můžete očekávat brzký update právě s touto novinkou.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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