Ikonický design iPhonu v ohrožení? Model 18 Pro přinese zásadní změnu a naznačí budoucí směr

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- iPhone 18 Pro by měl veřejnosti představit přepracovaný Dynamický ostrov
- Ten se má především zmenšit o celých 35 procent
- Údajně by se mělo jednat o jeden z posledních modelů s ikonickým výřezem
Představení iPhonu X bylo pro mnoho lidí šok. Mezi nejvýraznější designové prvky patřil bezesporu výrazný výřez pro přední kameru, nezbytné senzory a systém Face ID, kterému se mnozí vysmívali, nicméně postupně jej do svých zařízení implementoval prakticky každý výrobce. Ačkoli se v průběhu času design tohoto výřezu měnil a zmenšoval, stále se jedná o výrazný prvek chytrých telefonů z Cupertina. S příchodem iPhonu 18 Pro by ale mohlo dojít ke změně, která předznamená konec tohoto ikonického designového prvku.
Zvoní výřezu v iPhonu umíráček?
Aby bylo možné dosáhnout displeje, který z velké části sahá od okraje k okraji s minimálními rámečky, vznikl u modelu iPhone X výřez, který se později objevil i u počítačů Mac. První velkou změnu přinesl iPhone 14 Pro, v rámci kterého se uživatelé dočkali vítaného vylepšení v podobě menšího Dynamického ostrova. A také v letošním roce bude iPhone 18 Pro pokračovat v cestě k designu, který se zcela obejde bez výřezu.
Spekulace už delší dobu naznačují, že Dynamický ostrov u iPhonu 18 Pro se zmenší přibližně o 35 % ve srovnání se současnou velikostí. Takto radikální změnu naznačuje i operační systém iOS 27, konkrétně prostřednictvím designu umělé inteligence Siri. Díky tomuto zmenšení bude Dynamický ostrov znatelně menší a uživatelům poskytne o něco více využitelné zobrazovací plochy. Téměř 10 let po představení výřezu tak Apple konečně podnikne svůj druhý velký krok směrem k úplnému odstranění výřezu z iPhone.
A nebude to ojedinělý krok. Zároveň se zmenšením tohoto ikonického prvku se očekává, že i spekulovaný MacBook Ultra nahradí výřez menším Dynamickým ostrovem, a totéž by mohl udát i příští rok při představení iPhonu 18e. Hlavní překážkou pro odstranění výřezu je především technologie Face ID, kterou nelze tak snadno ukrýt pod displej jako různé senzory a přední kameru, aniž by došlo k výraznému ovlivnění její funkčnosti. Jak to ale vypadá, Apple se již nejspíše přiblížil svému cíli.