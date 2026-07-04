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Ikonický design iPhonu v ohrožení? Model 18 Pro přinese zásadní změnu a naznačí budoucí směr

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 7. 12:00
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Koncept výročního iPhonu pro rok 2027

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  • iPhone 18 Pro by měl veřejnosti představit přepracovaný Dynamický ostrov
  • Ten se má především zmenšit o celých 35 procent
  • Údajně by se mělo jednat o jeden z posledních modelů s ikonickým výřezem

Představení iPhonu X bylo pro mnoho lidí šok. Mezi nejvýraznější designové prvky patřil bezesporu výrazný výřez pro přední kameru, nezbytné senzory a systém Face ID, kterému se mnozí vysmívali, nicméně postupně jej do svých zařízení implementoval prakticky každý výrobce. Ačkoli se v průběhu času design tohoto výřezu měnil a zmenšoval, stále se jedná o výrazný prvek chytrých telefonů z Cupertina. S příchodem iPhonu 18 Pro by ale mohlo dojít ke změně, která předznamená konec tohoto ikonického designového prvku.

Zvoní výřezu v iPhonu umíráček?

Aby bylo možné dosáhnout displeje, který z velké části sahá od okraje k okraji s minimálními rámečky, vznikl u modelu iPhone X výřez, který se později objevil i u počítačů Mac. První velkou změnu přinesl iPhone 14 Pro, v rámci kterého se uživatelé dočkali vítaného vylepšení v podobě menšího Dynamického ostrova. A také v letošním roce bude iPhone 18 Pro pokračovat v cestě k designu, který se zcela obejde bez výřezu.

Možná podoba „výročního“ iPhone (20. narozeniny) se speciálním typem displeje
Možná podoba „výročního“ iPhone (20. narozeniny) se speciálním typem displeje

Spekulace už delší dobu naznačují, že Dynamický ostrov u iPhonu 18 Pro se zmenší přibližně o 35 % ve srovnání se současnou velikostí. Takto radikální změnu naznačuje i operační systém iOS 27, konkrétně prostřednictvím designu umělé inteligence Siri. Díky tomuto zmenšení bude Dynamický ostrov znatelně menší a uživatelům poskytne o něco více využitelné zobrazovací plochy. Téměř 10 let po představení výřezu tak Apple konečně podnikne svůj druhý velký krok směrem k úplnému odstranění výřezu z iPhone.



Chytrý telefon iPhone 17 Pro v černé barvě



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A nebude to ojedinělý krok. Zároveň se zmenšením tohoto ikonického prvku se očekává, že i spekulovaný MacBook Ultra nahradí výřez menším Dynamickým ostrovem, a totéž by mohl udát i příští rok při představení iPhonu 18e. Hlavní překážkou pro odstranění výřezu je především technologie Face ID, kterou nelze tak snadno ukrýt pod displej jako různé senzory a přední kameru, aniž by došlo k výraznému ovlivnění její funkčnosti. Jak to ale vypadá, Apple se již nejspíše přiblížil svému cíli.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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