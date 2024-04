Hudební ikony se bouří. Katy Perry i Billie Eilish píší otevřený dopis tvůrcům umělé inteligence

Hudebníci se v otevřeném dopise snaží poukázat na rizika hudby generované pomocí AI

Bojí se především ohrožení kreativity a živobytí, de facto i vlastního nahrazení

Zneužívání hlasů reálných umělců je ale reálný problém už několik měsíců

Významní hudebníci včetně Katy Perry, Billie Eilish, Elvise Costella a mnoha dalších se spojili a vydali otevřený dopis vývojářům umělé inteligence a technologickým společnostem, v němž je vyzývají, aby umělou inteligenci nepoužívali k nahrazování lidských umělců nebo ke snižování jejich odměn a honorářů.

Lidské umění nade vše?

Dopis, který je výzvou k zachování lidského umění a spravedlivého odměňování v hudebním průmyslu, varuje před vývojem nebo nasazením technologie generování hudby pomocí umělé inteligence, která by mohla ohrozit kreativitu a živobytí umělců.

Což je ostatně něco, co se pomalu začíná dít. Respektive se YouTube a další platformy pomalu začínají plnit písněmi vygenerovanými umělou inteligencí. Schválně si poslechněte třeba populární a velice solidní verzi Let it Go z animáku Ledové království od Freddieho Mercuryho. A to je pochopitelně jen jeden z mnoha příkladů, pouhá špička ledovce.

Skupina umělců, kteří se pohybují v různých žánrech a zahrnují jména jako Norah Jones, Nicki Minaj, Camila Cabello a Sam Smith, upozorňuje na potenciální hrozbu, že umělá inteligence bude kopírovat jejich hlasy. Což pak ovlivní jejich výdělky a případně povede ke snížení honorářů. Umělci zdůrazňují, že ačkoli má umělá inteligence při zodpovědném používání potenciál posílit lidskou kreativitu, její zneužití by mohlo hudební ekosystém sabotovat.

A to se bavíme o ekosystému, který už nějakou dobu není zrovna na vrcholu sil a umělci menšího rázu nemají ze streamovacích služeb jako je například populární Spotify žádné velké peníze.

Pozor na praktiky!

Otevřený dopis konkrétně vyzývá technologické firmy, aby se zavázaly zdržet se praktik, které by kradly hlasy a podobizny umělců, porušovaly práva tvůrců a narušovaly integritu hudebního průmyslu.

Cílem tohoto kolektivního postoje není usilovat o přijetí právních předpisů, ale spíše povzbudit technologické společnosti a vývojáře umělé inteligence, aby zastavili to, co popisují jako „predátorské využívání umělé inteligence“, které by mohlo vést ke krádeži identit profesionálních umělců a k porušování jejich tvůrčích práv.

Organizace Artist Rights Alliance (ARA), která signatáře zastupuje, dala jasně najevo, že jejich cílem je chránit podstatu hudby jako projevu lidského talentu a zajistit, aby umělci za svou práci dostávali spravedlivou odměnu.

Prázdná výzva?

Výzva umělců k akci přichází v době, kdy se hudební průmysl začíná zasazovat o legislativní opatření na ochranu jejich tvorby před problémy s autorskými právy souvisejícími s umělou inteligencí. S podporou Asociace amerického nahrávacího průmyslu (RIAA) se vyvíjí úsilí na podporu návrhů zákonů, jako je zákon The No AI FRAUD Act, a iniciativ na úrovni jednotlivých států, jako je Elvisův zákon v Tennessee, jejichž cílem je chránit hlasy, obrazy a podobizny umělců před zneužíváním umělou inteligencí.

Rostoucí obavy umělců z využití či spíše zneužití generativní umělé inteligence jsou na místě, ostatně už se to nějakou dobu děje, byť zatím ne v masové míře. Bohužel to ale nejspíš dopadne tak, jako minule. Pamatujete na otevřený dopis adresovaný vývojářům umělé inteligence, žádající je o půlroční pozastavení prací? Tehdy ho podepsal třeba i Elon Musk. A jak to dopadlo? Inu, dokonale nijak. Nikdo s prací nepřestal, vývoj pokračoval nerušeně dál a k žádné apokalypse (zatím) nedošlo. Otázkou je, jestli by měl tehdy ten půlrok vůbec nějaký smysl.

A v podobném duchu můžeme nahlížet na aktuální otevřený dopis umělců. Ano, ve své podstatě má smysl, má hlavu i patu a je míněn dobře. Jenže osobně bych si nevsadil na to, že by něco takového vůbec kdy padlo na úrodnou půdu. A to nejen proto, že se to už minimálně několik měsíců děje. Ve výsledku tak jde spíše než o cokoliv jiného, jen o sympatické gesto a připomenutí rizik.