Huawei výrazně zlevňuje. Na Black Friday si připravil pro zákazníky téměř 30% slevy

Nové chytré hodinky Huawei za tisíce korun méně? Black Friday je ideální příležitostí k jejich pořízení. Huawei po celý listopad nabízí chytré hodinky a bezdrátová sluchátka s výraznými slevami. Zlevňují prémiové modely Watch GT 6, GT 7 i Watch 5. A pokud hledáte něco do uší, ve slevě jsou i stylová sluchátka FreeClip 2. Podívejte se, jaká zařízení vychází nejlépe.
Huawei se letos do Black Friday pořádně opřel a připravil si pro zákazníky zajímavé slevy v řádu tisíců korun. Nejvýraznější zlevnění se týká prémiových hodinek Huawei Watch 5 Elite, které budou od 16. do 29. listopadu dostupné za 9 999 Kč namísto původních 15 999 Kč. Na své si ale přijdou i ti, kteří nechtějí čekat až do druhé poloviny měsíce. Od začátku listopadu totiž platí například akční cena na Huawei Watch GT 6 a GT6 Pro nebo na sluchátka Huawei Freeclip 2.
Doplněk pro každodenní aktivity i sport
Chytré hodinky nejsou jen stylovým doplňkem. Dokážou se stát užitečným parťákem nejen při každodenním nošení, ale také při sportu a outdoorových aktivitách. Ať už se věnujete pravidelnému běhání, cyklistice, nebo vyrážíte na delší tůry, oceníte především pokročilé sportovní funkce, přehledné statistiky a dlouhou výdrž baterie.
Právě v tomto ohledu zaujmou Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro, které nabídnou širokou paletu sportovních režimů, navigaci a podrobné sledování výkonu. Pomohou vám díky tomu lépe vyhodnocovat tréninky i sledovat vlastní pokroky. Základní model Huawei Watch GT 6 je ve 46mm černém provedení a také ve 41mm variantě White Leather nyní k dostání za 4 999 Kč místo původních 6 299 Kč. Elegantní 41mm verze Milanese pak zlevňuje ze 7 499 Kč na 6 499 Kč. Ještě pokročilejší Watch GT 6 Pro pořídíte za 7 999 Kč místo původních 9 499 Kč. Všechny tyto slevy platí do 29. listopadu.
Pokud se už těšíte na zimní sezonu, za pozornost stojí také novější Huawei Watch GT 7 a GT 7 Pro. Ty při lyžování a snowboardování zaznamenávají například rychlost, převýšení, počet oblouků nebo přetížení a nabídnou také mapy tisíců lyžařských středisek. Tato řada bude cenově výhodnější nejprve 15. listopadu, kdy GT 7 zlevní ze 7 299 Kč na 6 999 Kč a GT 7 Pro z 10 499 Kč na 9 999 Kč. Od 16. listopadu pak ceny klesnou ještě výrazněji, a to na 6 199 Kč a 8 899 Kč.
Prémiové Watch 5 Elite se slevou 6 000 Kč
Zajímavou nabídku představují také prémiové Huawei Watch 5 Elite, které zaujmou elegantním zpracováním a pokročilými funkcemi pro sledování zdraví, kondice i každodenní aktivity. Ve 46mm provedení budou od 16. do 29. listopadu dostupné za 9 999 Kč místo původních 15 999 Kč. Ušetříte tak rovných 6 000 Kč, což z nich dělá jednu z nejzajímavějších nabídek letošního Black Friday.
Slevy se netýkají pouze hodinek
Black Friday se neomezuje pouze na chytré hodinky. Ve slevě jsou také stylová bezdrátová sluchátka Huawei FreeClip 2, která zaujmou netradiční otevřenou konstrukcí. Ta nezakrývá zvukovod, takže si při poslechu hudby nebo telefonování zachováte přehled o okolním dění. Díky nízké hmotnosti a pohodlnému usazení se hodí i pro celodenní nošení. Do 29. listopadu je pořídíte za 3 999 Kč místo původních 4 999 Kč. O tisíc korun zlevňuje také varianta FreeClip 2 S, která láká na elegantní design se zářivým nabíjecím pouzdrem. Cena těchto sluchátek klesá z 5 999 Kč na 4 999 Kč.
Dostupnost a ceny
Black Friday nabídka platí u většiny uvedených slev až do 29. listopadu, u modelů Watch GT 7 a Watch GT 7 Projsou zmíněné akční ceny rozdělené do dvou období – od 2. 11. do 15. 11. a od 16. 11. do 29. 11.
Produkty jsou za zvýhodněné ceny dostupné na alza.cz, datart.cz a značkovém e-shopu Huawei, kde najdete i kompletní přehled a podmínky akce.
Vyberte si model, který odpovídá vašim potřebám, a využijte listopadových slev. Mohou se hodit i pro pořízení prvních vánočních dárků.