Huawei opět experimentuje s ohebnými smartphony, patent prozradil zcela nový typ ohybu

- Nový patent poodhaluje možnou podobu chystané skládačky Huawei Mate XT2
- Ta by mohla nabídnout zcela nový typ ohybu využívající systému dvou pantů
- Nejprve sklopí levý panel směrem dovnitř a poté pravý panel přes něj
Zatímco klasické chytré telefony jsou již prakticky hotová zařízení, v rámci kterých se nejspíše žádných radikálních změn jen tak nedočkáme, v segmentu ohebných smartphonů je to trochu jiná písnička. V letošním roce má do tohoto odvětví konečně vstoupit Apple, což by jej mohlo definitivně etablovat mezi uživateli jakožto segment, se kterým se musí počítat. Na rozdíl od tradičních smartphonů jsou ohebná zařízení stále ještě v aktivním vývoji a nejedna firma přemýšlí nad tím, jaký formát nakonec zvítězí, mezi nimi i čínský gigant Huawei.
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Nová skládačka od Huawei na obzoru?
Již v dubnu se objevila zpráva, že technologická firma Huawei letos v říjnu představí nový model s názvem Mate XT2. Nyní internetem koluje nový patent týkající se tohoto údajného nadvakrát ohebného smartphonu, který naznačuje nový design a skládací mechanismus. Obrázky z patentu, které na sociální síti X zveřejnil známý leaker s přezdívkou Ice Universe naznačují, že model Mate XT2 by mohl mít design se skládáním dovnitř, který by nahradil skládací mechanismus ve tvaru písmene Z použitý u modelů Mate XT a Mate XTs.
Skládací mechanismus se zdá být podobný modelu konkurenčního Samsungu, konkrétně Galaxy Z Trifold, i když funguje trochu jinak. Podle obrázků z patentu bude Mate XT2 na rozdíl od svých předchůdců disponovat vnějším displejem a velkým ohebným vnitřním displejem. Snímky také odhalují kruhový modul fotoaparátu umístěný na středním panelu, zatímco pravý panel obsahuje vnější displej. Celý mechanismus by mohl fungovat tak, že se nejprve sklopí levý panel směrem dovnitř a poté pravý panel přes něj.
Co se týče technických parametrů, podle nedávných spekulací by měl být model Huawei Mate XT2 vybaven čipsetem Kirin 9050 Pro a baterií s kapacitou přesahující 6 000 mAh. Očekává se také, že bude disponovat trojitým zadním fotoaparátem podobným tomu u modelu Huawei Mate X7. Jestli se Huawei odhodlá uvést na trh další typ ohebného zařízení a zda se prosadí i mezi ostatními výrobci, to je teprve otázka.