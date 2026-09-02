Huawei FreeBuds Neo odhaleny: zaujmou velikostí, designem i cenou

- Huawei představil velmi kompaktní bezdrátová sluchátka FreeBuds Neo
- Zaujmou jak prémiovým zpracováním, designem, tak i kvalitním ANC a zvukem
- Prodávají se přitom za cenu podobnou loňským FreeBuds 7i, tedy 2 999 korun
Novinky v podobě hodinek Huawei Watch GT 7 doplňují v globální premiéře také nová bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds Neo. Ta přichází jako určitého typu nástupce modelu FreeBuds 7i, mají ale výrazně kompaktnější design, který klasicky vychází z dražší konkurence. S řadou Neo výrobce cílí především na design a prémiový zvuk, ale to vše při zachování velmi sympatické cenovky.
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Huawei FreeBuds Neo sází na velikost a zvuk
Každé sluchátko váží jen přibližně 4,8 gramu, takže při sportu v uších prakticky nezavazí. Velmi zajímavý je i design samotných špuntů, které sice mají nožičku pro ergonomické nasazení do ucha, případně ovládání, ale ta je výrazně menší (jen 23 milimetrů, o třetinu menší než u AirPods Pro) než u jiných FreeBuds, anebo u konkurence.
Zvuk zajišťuje 11milimetrový měnič v každém ze sluchátek, přitom je k dispozici i vylepšené aktivní potlačení hluku, které má fungovat stoprocentně u hluku kolem 30 decibelů, větší hluk pak odcloní částečně. Nechybí ani certifikace Hi-Fi a podpora bezztrátové reprodukce zvuku až při 2,3 Mb/s. Na jedno nabití nabídnou FreeBuds Neo až 10 hodin poslechu bez aktivního potlačení okolního hluku, při zapnutém ANC výdrž klesá na 6,5 hodiny. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se celková výdrž dostává až na 38 hodin.
Zajímavá je především jejich spolupráce s podporovanými hodinkami Huawei. Přímo ze zápěstí lze kontrolovat stav baterie sluchátek, zapínat či vypínat ANC nebo upravovat ekvalizér. Při tréninku navíc mohou hodinky do sluchátek současně posílat hlasová upozornění o průběhu cvičení. Uživatel tak nemusí kvůli každému pokynu přerušovat aktivitu a kontrolovat displej hodinek.
Cena a dostupnost
Huawei FreeBuds Neo stojí 2 999 Kč a jsou dostupná prostřednictvím oficiálního e-shopu Huawei a vybraných partnerů, mezi které patří kupříkladu Alza a Datart. Od 2. září do 18. října je možné sluchadla pořídit se slevou 15 % za 2 549 korun. Stejnou slevu seženete v tomto termínu i pro Huawei Watch GT 7 a GT 7 Pro.