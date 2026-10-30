Hry z Xboxu na Androidu? Emulátor HakuX maximálně zjednodušil spouštění her

- Emulátor HakuX místo QEMU používá překladač FEX a vlastní kernel Xboxu
- Kromě grafik Adreno nově experimentálně běží i na čipech Mali, Xclipse a PowerVR
- První testy na handheldech Retroid jsou slibné, Fable a Halo 2 ale zatím zlobí
Emulace prvního Xboxu na Androidu byla dlouho spíš zkouškou trpělivosti než zábavou. Vývojář s přezdívkou rfandango během čtyř dnů vydal tři velké aktualizace svého emulátoru HakuX a hned ta první šla na dřeň.
Staré jádro šlo do koše
HakuX vznikl jako odnož aplikace X1 Box, která na Android neoficiálně převedla počítačový emulátor Xemu. Verze 1.0.0 z 23. října ale jádro vycházející z nástroje QEMU zahodila. Kód pro procesor x86 za běhu překládá do instrukcí Arm kompilátor odvozený od projektu FEX. Kernel Xboxu rfandango napsal nativně a příkazy pro grafický čip NV2A se převádějí rovnou na volání Vulkanu. Z Xemu zůstala v podstatě jen emulace zvuku.
Vývojář podle Retro Dodo emulátor od základu předělal, poučený vrozenými limity, na které při ladění portu Xemu narážel. Hráčům díky tomu odpadá BIOS, MCPX ROM i obraz pevného disku, stačí vlastní obrazy her ve formátu ISO nebo XISO. Návody na shánění tří souborů s chráněným softwarem Xboxu jsou tak najednou k ničemu.
Kromě nového jádra přinesla verze 1.0.0 ukládání stavu do slotů pro každou hru zvlášť a zpoždění zvuku srazila zhruba ze 128 na 32 ms. Pro 13 titulů jsou připravené módy pro 60 nebo 120 fps, v Halo 2 třeba díky módu běží postavy, vozidla a objekty v šedesáti snímcích za sekundu.
Doma je HakuX hlavně na čipech Snapdragon s grafikou Adreno, pro které jde načíst i upravené ovladače Turnip. Verze 1.1.0 ovšem přidala experimentální podporu grafik Mali, Xclipse a PowerVR. Co jim chybí, obchází náhradními postupy a autor hlásí, že na Pixelu 8 s Mali-G715 bez potíží běží Burnout 3 i Mercenaries. Zařízení s ovladači, které končí u Vulkanu 1.1, obslouží kompatibilní vrstva.
Halo jede, Fable zlobí
Zakladatel Retro Dodo Brandon Saltalamacchia vyzkoušel verzi 1.2.0 na handheldech Retroid Pocket Duo a Pocket Nova. Z hrstky testovaných her mu dobře běželo 80 %, Halo: Combat Evolved i Jet Set Radio Future nejméně ve 30 fps. Jenže Fable a Halo 2 trápily artefakty a výkon se zlepšil až po instalaci ovladačů Turnip. Do stavu „nainstaluj a hraj“ má HakuX ještě kus cesty.
Zatím poslední aktualizace přidala system link. Dvě zařízení na stejné Wi-Fi se vidí jako Xboxy v jedné místní síti, s programem XLink Kai na počítači v téže síti i přes internet. Opravy dostaly třeba Silent Hill 2, Doom 3 nebo Grand Theft Auto III. HakuX je zdarma pod licencí GPL a oficiálně se stahuje jen z GitHubu, v Obchodu Google Play ho nehledejte. Kdo za něj někde zaplatil, naletěl podvodníkům, upozorňuje autor.