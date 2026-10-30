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Hry z Xboxu na Androidu? Emulátor HakuX maximálně zjednodušil spouštění her

Adam Homola
Adam Homola 30. 10. 18:00
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Hry z Xboxu na Androidu? Emulátor HakuX maximálně zjednodušil spouštění her
  • Emulátor HakuX místo QEMU používá překladač FEX a vlastní kernel Xboxu
  • Kromě grafik Adreno nově experimentálně běží i na čipech Mali, Xclipse a PowerVR
  • První testy na handheldech Retroid jsou slibné, Fable a Halo 2 ale zatím zlobí

Emulace prvního Xboxu na Androidu byla dlouho spíš zkouškou trpělivosti než zábavou. Vývojář s přezdívkou rfandango během čtyř dnů vydal tři velké aktualizace svého emulátoru HakuX a hned ta první šla na dřeň.

Staré jádro šlo do koše

HakuX vznikl jako odnož aplikace X1 Box, která na Android neoficiálně převedla počítačový emulátor Xemu. Verze 1.0.0 z 23. října ale jádro vycházející z nástroje QEMU zahodila. Kód pro procesor x86 za běhu překládá do instrukcí Arm kompilátor odvozený od projektu FEX. Kernel Xboxu rfandango napsal nativně a příkazy pro grafický čip NV2A se převádějí rovnou na volání Vulkanu. Z Xemu zůstala v podstatě jen emulace zvuku.

Vývojář podle Retro Dodo emulátor od základu předělal, poučený vrozenými limity, na které při ladění portu Xemu narážel. Hráčům díky tomu odpadá BIOS, MCPX ROM i obraz pevného disku, stačí vlastní obrazy her ve formátu ISO nebo XISO. Návody na shánění tří souborů s chráněným softwarem Xboxu jsou tak najednou k ničemu.

Snímky navíc a grafiky mimo Adreno

Kromě nového jádra přinesla verze 1.0.0 ukládání stavu do slotů pro každou hru zvlášť a zpoždění zvuku srazila zhruba ze 128 na 32 ms. Pro 13 titulů jsou připravené módy pro 60 nebo 120 fps, v Halo 2 třeba díky módu běží postavy, vozidla a objekty v šedesáti snímcích za sekundu.

Doma je HakuX hlavně na čipech Snapdragon s grafikou Adreno, pro které jde načíst i upravené ovladače Turnip. Verze 1.1.0 ovšem přidala experimentální podporu grafik Mali, Xclipse a PowerVR. Co jim chybí, obchází náhradními postupy a autor hlásí, že na Pixelu 8 s Mali-G715 bez potíží běží Burnout 3 i Mercenaries. Zařízení s ovladači, které končí u Vulkanu 1.1, obslouží kompatibilní vrstva.

Halo jede, Fable zlobí

Zakladatel Retro Dodo Brandon Saltalamacchia vyzkoušel verzi 1.2.0 na handheldech Retroid Pocket Duo a Pocket Nova. Z hrstky testovaných her mu dobře běželo 80 %, Halo: Combat Evolved i Jet Set Radio Future nejméně ve 30 fps. Jenže Fable a Halo 2 trápily artefakty a výkon se zlepšil až po instalaci ovladačů Turnip. Do stavu „nainstaluj a hraj“ má HakuX ještě kus cesty.

Zatím poslední aktualizace přidala system link. Dvě zařízení na stejné Wi-Fi se vidí jako Xboxy v jedné místní síti, s programem XLink Kai na počítači v téže síti i přes internet. Opravy dostaly třeba Silent Hill 2, Doom 3 nebo Grand Theft Auto III. HakuX je zdarma pod licencí GPL a oficiálně se stahuje jen z GitHubu, v Obchodu Google Play ho nehledejte. Kdo za něj někde zaplatil, naletěl podvodníkům, upozorňuje autor.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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