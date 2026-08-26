Hráči, pozor: Ikea představila stylový nábytek pro skalní fanoušky Xboxu

- Ikea a Xbox představili na veletrhu Gamescom unikátní kolekci nábytku pro hráče
- Součástí toho je ergonomické křeslo, pojízdný stojan na televizi a další stylové kousky
- Vybavení domácnosti vstoupí do prodeje postupně na podzim, ceny zatím zveřejněny nebyly
Švédský nábytkářský gigant Ikea se pouští do další spolupráce, tentokrát se společností Xbox. Výsledkem je nová kolekce nábytku a bytových doplňků nazvaná Yxstaby, která má reagovat na stále větší propojení herního světa s běžnou domácností. Novinky pro fanoušky herních konzolí, zejména Xboxu od Microsoftu, představila Ikea na německém veletrhu Gamescom.
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Ikea a Xbox potěší (nejen) hráče
Ikea se tentokrát nesoustředila pouze na klasický herní stůl nebo židli. Kolekce nabízí vybavení do domácnosti, které lze používat při hraní, ale zároveň by nemělo působit nepatřičně ani v obývacím pokoji nebo jiné sdílené části domácnosti. Jedním z hlavních prvků kolekce je mobilní herní stůl na kolečkách. Ten lze podle potřeby přesunout a po skončení hraní zase odsunout stranou. V zadní části se navíc nachází úložný prostor určený pro samotnou konzoli a další příslušenství.
Švédská firma a Xbox myslely také na hráče, kteří nemají doma vlastní herní místnost. Součástí nabídky bude multifunkční úložný box, do kterého bude možné schovat ovladače, sluchátka nebo kabely. Pevné víko může zároveň posloužit jako podložka či stojan pro notebook.
Dalším zajímavým prvkem je malý stolek na kolečkách s integrovaným nabíjením. Vedle pohovky nebo křesla tak může fungovat jako místo pro odložení ovladačů, zatímco nabíjecí stanice zůstane ukrytá za posuvnými dvířky. V kolekci se objeví také ergonomický stojan na monitor s prostorem pro klávesnici, telefon a další drobnosti.
Inspirace z ovladače pro Xbox
Některé produkty se nesou ve výrazně hravějším duchu. Designéři se při jejich návrhu inspirovali přímo tvary herního ovladače Xbox Controller. Líbivou ukázkou toho je například detail v podobě polštářku na pohovku, který vypadá jako směrový kříž pro ovládání konzole (tzv. d-pad).
Asi nejvýraznějším kusem celé kolekce bude stolička inspirovaná analogovou páčkou ovladače. Podle Ikea vychází z původních 3D modelů analogových páček (tzv. thumbsticků) a její konstrukce umožňuje určitý pohyb a naklánění při sezení. Možná to znáte sami: když hrajete v klidu, klidně se usadíte a opřete, pokud ale potřebujete vyšší koncentraci na hraní, nahnete se dopředu.
Kolekci doplní také prosklená vitrína se zrcadly určená například pro vystavení figurek a dalších sběratelských předmětů. Tento kus nábytku už cílí na opravdové fajnšmekry a hodí se spíš do pracovny či herní místnosti, než do obýváku, který sdílíte například s rodinou. Vizuálně kolekce kombinuje převážně bílou, černou a béžovou barvu, které doplňují typické zelené prvky odkazující na Xbox. Ty mají zároveň upozorňovat na praktické části nábytku, například kapsy, popruhy nebo úložné prostory.
Kolekce Yxstaby byla oficiálně představena na konci srpna na Gamescomu. Ikea zatím uvedla pouze to, že se produkty začnou celosvětově prodávat na podzim letošního roku. Ceny jednotlivých kusů zatím zveřejněny nebyly.