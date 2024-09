Hra, kvůli které lidé ničili iPhony: legendární Flappy Bird se vrací!

Nejslavnější mobilní hra roku 2014 hlásí comeback

Flappy Bird se po deseti letech dočká reinkarnace

Na podzim dorazí na počítače a webové prohlížeče, příští rok do mobilních obchodů

Pamatuje si mobilní hru Flappy Bird? V roce 2014 se jednalo o obrovský fenomén, který trhal rekordy stažení jak v App Store, tak v obchodě Google Play. Přestože samotná hra vypadala poměrně primitivně (nápadně připomínala slavného Maria), byla nesmírně obtížná – hráči ve snaze nahrát co nejvyšší skóre u ní strávily dlouhé desítky, možná i stovky hodin, a mnozí cholerici kvůli neúspěchům vyřadily své telefony nadobro z provozu.

Paradoxně v době nejvyšší popularity se vývojář Dong Nguyen rozhodl, že svůj hit z mobilních obchodů stáhne a nebude jej nikde nabízet – v té době mu přitom vydělával víc než milion korun za den. Hra z obchodů zmizela v únoru roku 2014, a od té doby ji nebylo možné jakkoliv získat. Této situace využili různí „šizuňkové“, kteří začali na aukčních portálech nabízet telefony, na nichž byla hra Flappy Bird nainstalována – jedním z nich byl i 16GB iPhone 5s, jehož cena se vyšplhala na 2 miliony korun (než eBay nabídku stáhl).

Hra Flappy Bird následně vznikla v několika neoriginálních kopiích, které šly dokonce hrát i na hodinkách nebo v rámci easter eggu Androidu 6, ovšem popularity původního titulu nikdy nedosáhly. Slávu deset let staré hry se nyní pokusí obnovit nadace Flappy Bird Foundation, která získala pod původního vývojáře autorská práva, a má v plánu populární hru oživit.

Flappy Bird čeká příští rok reinkarnace

Nová verze Flappy Bird by měla dorazit už letos na podzim – nejprve na počítače a do webových prohlížečů, příští rok by pak měla vrátit na mobilní platformy. Noví majitelé chtějí zachovat styl a návykovost původní hry, avšak okořeněné o nové prvky – nové herní režimy, výběr z více postav, herní výzvy apod.

Otázkou je, zda právě tato vylepšení „nezabijí“ původního ducha hry, která byla navržena jako jednoduchá hříčka bez jakýchkoliv kudrlinek okolo. Vydaný trailer ukazuje mapu herních světů a minimálně dvě herní měny – peníze a diamanty. Doufejme, že jejich získávání bude omezené pouze na herní aktivitu, a nikoliv na free-to-play model, který bude z karet hráčů tahat peníze.

V tuto chvíli je těžké predikovat, jak se návrat Flappy Bird povede – to uvidíme až po vydání, jehož přesný termín zatím neznáme.