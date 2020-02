Hledáte vlastní úložiště pro fotografie a filmy? Zkuste NAS od Synology

Zálohuj, zálohuj, zálohuj… to by mohlo být moudro, které budeme předávat našim vnoučatům. Klasická fotoalba již takřka vymizela a velké kolekce DVD či Blu-ray disků mají jen skuteční nadšenci. Jak si uchovat cenné vzpomínky a nezapomenutelné filmy na dosah ruky? Jedním z možných řešení je cloudové úložiště. Jenže platit za prostor pravidelné částky a nemít svá data 100% pod kontrolou není pro každého.

Pro ty z vás, kteří touží mít data ve svém prostoru, je jako stvořený vlastní NAS. Od značky Synology jsme testovali nejeden kousek, namátkou třeba DS218j, DS218play nebo DS120j, přičemž všechny obstály na výbornou. Sáhnout tak můžete po kterémkoli z nich a nešlápnete přitom vedle.

Mít vlastní NAS ale není jen o úložišti, to by zvládla kdejaká flashka. Předností NASů od Synology je rozsáhlý software, kterému jsme se podrobněji věnovali v naší recenzi. Pokud chcete mít fotografie pod kontrolou kdykoli a kdekoli, není nic jednoduššího, než vsadit na NAS od Synology.

Fotografie na dosah ruky

V rámci softwarového balíčku totiž dostanete přístup například k Photo Station, se kterým je třídění a úprava fotografií jedna báseň. Přidávání vodoznaků, sdílení s rodinou a přáteli, chytré seskupování do alb a úprava jak na počítači, tak mobilním telefonu – to je jen drobný výčet předností, které software Photo Station nabízí.

Jestli je vám ale milejší přístup, který razí například Fotky Google, není nic jednoduššího než sáhnout po Synology Moments. Tento nástroj je plnohodnotnou náhradou za zmíněné Fotky Google či řešení od Applu. Jakmile jednou vyzkoušíte funkční alternativu z dílny Synology, díky které budete mít ty nejcennější okamžiky plně pod svou kontrolou, nebudete chtít spravovat fotografie jinak.

Rychlé zálohování z počítače či mobilu, připomínka toho, co se v minulosti událo, seskupování fotografií podle témat, podpora pro živé fotografie nebo 360º fotografie a videa. Vlastní řešení zkrátka neznamená, že byste se museli v něčem omezovat.

Je libo vlastní Netflix?

Taky si musíte předplácet Netflix, HBO GO, Disney+ a Amazon Prime, abyste měli přístup ke všemu, co rádi ve volném čase sledujete? A co v případě, že máte velkou digitální kolekci, kterou nechcete jen tak zahodit? Nejen v těchto případech můžete využít NAS od Synology jako vlastní mediální server a vytvořit si tak vlastní Netflix přímo na míru.

Software Video Station umí nejen přehrávat videa a filmy na počítači či telefonu, ale bez větších problémů lze snímky opatřit titulky, sdílet je s přáteli či nastavit rodičovský zámek na filmy, které pro děti nejsou vhodné. Řazení podle žánru či doporučování podobných filmů je pak jen třešničkou na dortu.

Synology je řešení i pro profesionály

NAS od Synology ale nemusíte využívat jen v rámci domácnosti. Pracanti na volné noze jistě využijí vlastní síťový disk pro ukládání své rozdělané práce a konzultaci s klienty. Skrze zabezpečené odkazy pro sdílení máte přesně pod kontrolou, s kým obsah sdílíte. Klient vám vaši práci může v rámci softwaru od Synology rovnou okomentovat a vy se tak nemusíte zdržovat dlouhými telefonními hovory.

Ať už děláte na sebe, nebo máte menší firmu, NAS od Synology lze využít také jako vlastní server, na kterém může běžet alternativa pro Office, e-mailové schránky nebo rovnou celé webové stránky, třeba na WordPressu. S jedním NASem můžete ušetřit spoustu nákladů na software, který byste stejně pro práci potřebovali. A k tomu jej máte plně pod kontrolou.