Hlavním lákadlem budou fotoaparáty. Samsung pro budoucí modely plánuje velké změny

Řada Galaxy S20 od Samsungu není tak úspěšná, jak výrobce očekával. Kromě kontroverzí kolem použití rozdílných procesorů za to z části mohou také fotoaparáty. Ty jsou skvělé, ale oproti loňské řadě Galaxy S10 se nejedná o tak výrazný posun, který mnozí zákazníci očekávali.

Problémy s fotoaparátem se týkají především modelu Galaxy S20 Ultra, který má sice nejvyšší rozlišení (108 Mpx), ale vrásky na čele způsobilo majitelům hlavně nedokonalé ostření. Samsung sice vydal softwarové aktualizace, které tento nedostatek řeší, pověst tohoto telefonu se však už však byla poznamenána a ani nyní situace není ideální, což můžeme potvrdit i na redakčním kusu.

Web SamMobile.com získal informace od leakera z Tchai-wanu o fotoaparátech chystaného modelu pro rok 2021. Není zmíněno jméno telefonu, ale dá se předpokládat, že se dočkáme spíše Galaxy S30 než Galaxy S21. Novinka by měla přivést k dokonalosti to, co se fotoaparátu S20 Ultra nepodařilo, a přinést pár vylepšení navíc.

Největší pozornost na sebe jistě strhne hlavní snímač, který má mít rozlišení 150 Mpx, optickou stabilizaci a vyrobí si jej sám Samsung. Tento senzor přijde o laserový autofokus a zatím se neví, jakou dostane alternativu. My však věříme, že jej nahradí technologie DualPixel, která by zajistila perfektní ostření.

Samsung údajně upustí od ToF senzoru a nahradí jej makro fotoaparátem. Ten by měl nabídnout rozlišení 12 Mpx a tím pádem možná budou dávat makro fotoaparáty konečně smysl. Digitální přiblížení má zajistit 64Mpx senzor, který známe z řady Galaxy S20.

Širokoúhlé snímky zajistí 16Mpx snímač a přední stranu obsadí fotoaparát s neznámým rozlišením, ale zato s optickou stabilizací obrazu. Jedná se o první spekulace ohledně fotoaparátu vlajkových modelů Samsungu pro příští rok a nevíme tedy, zda budou informace platit pro základní modely nebo variantu s přídomkem Ultra. Představení můžeme očekávat začátkem příštího roku.