Chystá se 150Mpx smartphone. Kdy a kdo jej představí?

Rozlišení mobilních fotoaparátů narostlo do prozatímních 108 megapixelů, ovšem dá se očekávat, že v příštích letech ještě poroste. Podle březnových zpráv by měl už letos Samsung představit 150Mpx snímač s fyzickou velikosti 1“, informátor IceUniverse nyní na čínské síti Weibo prozradil, kdy a kdo jej poprvé použije.

Nový snímač by se měl objevit nejprve v telefonu Xiaomi, a to ve čtvrtém kvartále letošního roku. Opakovala by se tak stejná situace jako v loňském roce, kdy 108Mpx fotočip Samsung ISOCELL Bright HMX použilo jako první Xiaomi ve smartphonu Mi Note 10. Je tak možné, že právě nástupce tohoto telefonu bude prvním smartphonem se 150Mpx snímačem.

Tím ovšem hon za megapixely zdaleka nekončí, spekuluje se, že Samsung aktivně pracuje na vývoji 250Mpx senzoru, ve vzdálenější budoucnosti by chtěl Samsung dosáhnout mety 600 Mpx.