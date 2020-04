Samsung chce pokořit lidské oko. Chystá 600Mpx snímač

Zatímco fotografové vědí, že vysoký počet megapixelů automaticky neznamená lepší snímky, ve světě mobilní fotografie se každý číselně vyjádřený rekord počítá. Proto zde máme smartphony se 108Mpx snímači, přičemž toto číslo by mělo v letošním roce ještě narůst.

Tím však honba za rekordy nekončí, šéf byznysu fotočipové divize Samsungu Yongin Park se v úvodníku webových stránek společnosti pochlubil snahou vyvinout fotosnímač s rozlišením 600 megapixelů. Tento čip by měl zachytit více detailů než lidské oko, u něhož se předpokládá „rozlišení“ okolo 500 megapixelů.

Pokud by se Samsungu podařilo tohoto cíle dosáhnout, pravděpodobně bychom se s takovým čipem setkali mimo oblast smartphonů – takto vysoké množství pixelů bude vyžadovat rozměrný čip, který by se do současného telefonu nevešel. V úvahu přichází použití v autonomních vozidlech, bezpilotních letounech či lékařských zařízeních.