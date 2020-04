Samsung Galaxy S21 by mohl přijít s technologií, kterou nikdo jiný nemá

Displej přes celou obrazovku bez jediného narušení. To je aktuální svatý grál výrobců smartphonů, k jehož dosažení chybí prakticky jediná věc – dostat selfie kamerku pod displej. Existuje několik prototypů, avšak žádný ještě nefunguje tak, aby mohl být prohlášený za připravený do masové výroby. Kdo tento závod nakonec vyhraje?

Největší naděje je vkládána do korejského Samsungu, který by mohl s první poddisplejovou kamerou přijít už příští rok. Tvrdí to uznávaný informátor Ice Universe, podle jehož zdrojů Samsung zvažuje použití této technologie u vlajkových modelů Galaxy S21, avšak zatím je ve fázi vyhodnocení reálné proveditelnosti. Poddisplejové kamery se příliš nesnesou s jemnými displeji, skrze které proniká málo světla, takže tento pokrok bude patrně vykoupen nějakými kompromisy.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020