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Herní studio Warhorse napadli hackeři, rozsah škod prozatím není znám

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 28. 10. 8:00
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Artwork ze hry Kingdom Come: Deliverance Ii
  • Vývojáři ze studia Warhorse Studios čelili hackerskému útoku
  • Veřejnosti to potvrdil samotný generální ředitel Martin Frývaldský
  • Celkový rozsah škod je prozatím zahalen tajemstvím

Kybernetické útoky se netýkají pouze vládních struktur či velkých technologických korporací. Oblíbeným terčem jsou také herní studia, která disponují řadou cenných dat, od těch uživatelských, až po ta vztahující se k samotným hrám. Tentokrát si zlotřilí útočníci vyhlédli „české rodinné stříbro“ – pražské videoherní studio Warhorse Studios. Zástupci společnosti kybernetický útok potvrdili na svých sociálních sítích, na detaily ovšem byli skoupí.

České studio Warhorse Studios se dostalo pod palbu hackerů

„Našim hráčům a přátelům, s lítostí oznamujeme, že studio Warhorse Studios se stalo terčem kybernetického útoku. Spolupracujeme s odborníky na kybernetickou bezpečnost, abychom zabezpečili naše systémy a zjistili celý rozsah toho, co se stalo. Děkujeme, že při nás stojíte,“ uvedlo studio ve svém oficiálním prohlášení. Konkrétní rozsah škod prozatím není znám, studio je teprve vyhodnocuje. Jisté je ovšem to, že tento útok neberou ve Warhorse na lehkou váhu.

„Jedná se o závažný incident pro společnost Warhorse Studios i pro všechny dotčené osoby. Naší bezprostřední prioritou je zabezpečit naše systémy, zjistit plný rozsah narušení bezpečnosti a přijmout nezbytná opatření k ochraně našich zaměstnanců, partnerů a komunity. Na řešení této situace vynakládáme potřebné zdroje a další informace zveřejníme, jakmile to bude z hlediska odpovědnosti možné,“ dodal generální ředitel studia Martin Frývaldský. Pro Warhorse Studios přišel útok v nepříliš vhodnou chvíli. Studio totiž pracuje nejen na pokračování známé série Kingdom Come, ale připravuje rovněž hru pod licencí Pána prstenů.



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Warhorse Studios je české vývojářské studio založené v roce 2011 v Praze Danem Vávrou a Martinem Klímou, které se proslavilo především svým debutovým hitem Kingdom Come: Deliverance. Tento titul si získal celosvětové uznání i komerční úspěch díky svému nekompromisně realistickému přístupu k žánru RPG, historické věrnosti a detailnímu zpracování středověkých Čech v 15. století.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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