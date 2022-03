GTA Online přidává nový typ předplatného. Co nabízí?

Zločinecká sága Grand Theft Auto patří mezi komerčně nejúspěšnější herní série, ostatně poslední GTA V prodalo celosvětově přes 160 milionů kopií na několika platformách a rovnou třech generacích konzolí.

Významným zdrojem příjmu pro její vývojáře z Rockstar Games je také online multiplayer GTA Online, jenž je u hráčů stále populární a ikonickému titulu do značné míry prodloužil život. Nejen proto přistoupilo herní studio s britskými kořeny k poměrně ojedinělému kroku, kterým je zavedení předplatného. To sice není povinné, nicméně pokud se k němu „upíšete“, dostanete celou řadu bonusů. V prvním měsíci konkrétně půjde o 500 000 dolarů na virtuálním bankovním účtu u Maze Bank, automobil Deveste Eight s unikátním vzhledem, obchod umožňující úpravu aut v oblasti La Mesa, odpuštění poplatků za LS Car Meet, vylepšení Aquarius Super Yacht, několik unikátních kousků oblečení a mnoho dalšího.

Předplatné GTA+ ve výši necelých 6 dolarů za měsíc (v přepočtu asi 160 Kč s DPH) si bude možné zaplatit od 29. března. Rockstar se aktuálně zmiňuje o dostupnosti pro novou generaci konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jestli se tato služba dostane také na minulé generace a na PC, to není pro tuto chvíli známo.