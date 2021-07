Google přiznává: Assistant odposlouchával uživatele

Chytrý reproduktor patří mezi základní součást chytré domácnosti. Ať už se jedná o Amazon Echo s Alexou, Apple HomePod se Siri či Google Home s Assistantem, s využitím těchto ekosystémů je nejjednodušší proměnit svou domácnost v chytrou. Základní funkcí každého chytrého reproduktoru je jeho probuzení klíčovou frází, po které následuje příkaz. A právě tato funkce je předmětem kontroverze.

Google v rámci vládního panelu v Indii přiznal, že jeho Assistant odposlouchává konverzace mezi uživateli, alespoň podle nejmenovaných zdrojů serveru IndiaToday. To by až takové překvapení nebylo, ostatně Google se sběrem uživatelských dat pro vylepšování svého hlasového asistenta nikterak netají. Problémem je to ovšem ve chvíli, kdy nemáte v plánu s Assistantem komunikovat, a on přesto záznamy odesílá do centrály v Mountain View.

Jeden ze členů indického vládního panelu popsal reakci Googlu, když jej panel s tímto konfrontoval. Zástupce Googlu údajně řekl, že „celá situace je ošetřena v podmínkách používání“. Podle nejmenovaného zdroje se nicméně podmínky nezmiňují o tom, že zaměstnanci Googlu mohou poslouchat výňatky z těchto nahrávek. Google rovněž ve svých zásadách ochrany osobních údajů říká, že bude sdílet osobní údaje mimo Google, pokud bude mít souhlas uživatelů.

Google na celou situaci reagoval pro server Android Authority. Ve vyjádření odmítl komentovat informace nejmenovaných zdrojů, které se účastnily jednání za zavřenými dveřmi. Dále Google popisuje fungování Assistanta následovně: v pohotovostním režimu zařízení zpracovává krátké úryvky zvuku (několik sekund), aby detekovalo aktivaci – například když řeknete „Hey Google“. Pokud není detekována žádná aktivace, tyto zvukové úryvky nebudou odeslány ani uloženy společností Google.

Google se už delší dobu hájí tím, že žádná data nesbírá, a pokud ano, uživatel vždy může s tímto počínáním projevit nesouhlas. Pranýřovat Google za tyto praktiky by nicméně bylo trochu krátkozraké – analýzu nahrávek pro vylepšování hlasových asistentů využívají všichni velcí hráči na trhu.