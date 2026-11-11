Google polil Pixely živou vodou. Listopadový update přináší spoustu novinek

- Google uvolnil listopadový Pixel Drop přinášející spoustu nových funkcí
- Pixely 10 dostávají podporu Gemini Intelligence, která debutovala u letošních Pixelů 11
- Dioda HiLight u Pixelů 11 přináší podporu notifikací příchozích zpráv
Smartphony Google Pixel se těší příkladné softwarové podpoře. Kromě zaručených aktualizací operačního systému po dobu 5-7 let dostávají í pravidelný přísun nových funkcí v rámci měsíčních „Pixel Dropů“. Ten listopadový je na novinky velice bohatý a vylepšuje jak nejnovější modely řady Pixel 11, tak i ty předchozí.
Na Pixely 10 přichází Gemini Intelligence
V rámci listopadové aktualizace dostává loňská modelová řada Pixel 10 několik nových funkcí z letošních Pixelů 11, především pak přítomnost balíku Gemini Intelligence. Díky němu telefon se telefon stává mnohem osobnějším zařízením, neboť na základě přístupu k širokému spektru informací umí chápat kontext a poskytovat proaktivní návrhy na základě aktuální situace, např. vyhledávat restaurace nebo odhadovat čas dojezdu.
Gemini také nově umí na Pixelech 10 plnit vícekrokové úlohy, anebo v rámci funkce Rambler převádět hlasový vstup do uhlazené textové formy. Novinkou je i vytváření personalizovaných widgetů na základě prostého popisu, a to nejen na telefonech, ale (brzy) i na hodinkách Pixel Watch 4 a 5. Bohužel v Evropě není většina funkcí Gemini Intelligence dostupná.
HiLight podporuje Google Zprávy
Jednou z novinek letošních Pixel 11 Pro je přítomnost barevné notifikační LED na zadní straně. Bohužel tento prvek umí od výroby jenom dvě věci – notifikovat na příchozí hovor a blikat při používání umělé inteligence. Google nyní v listopadovém Pixel Dropu přidává schopnost notifikovat na příchozí zprávy v aplikaci Google Zprávy.
Nové vyhledávání
Vylepšena byla funkce Pixel Search, která nově prohledává celý telefon a pomáhá najít fotografie, dokumenty, nedávno otevřené emaily, zprávy, události v kalendáři či položky v nastavení. Nové vyhledávání je dostupné napříč všemi podporovanými Pixely, tedy počínaje řadou Pixel 6.
Další novinky:
- Smartphony Google Pixel dostávají podporu lokalizačního štítku Pixel Tag, který se začíná dnes prodávat
- Do funkce Custom Icons přibyly nové styly, na základě kterých lze ještě lépe personalizovat ikony aplikací na domovské obrazovce
- Hodinky Pixel Watch se brzy budou automaticky odemykat, dojde-li k odemčení spárovaného smartphonu Pixel
- Do hodinek Pixel Watch 3 a novějších brzy dorazí nové krokové tréninky