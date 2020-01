Google Play a App Store loni zaznamenaly 115 miliard stažení aplikací. Které vedou žebříčkům?

Na začátku letošního roku se Apple pochlubil rekordními tržbami v App Store a jejich celkovým meziročním nárůstem. Se svými statistikami nyní přišla i analytická agentura Sensor Tower, která zhodnotila loňský rok z pohledu počtu stahování jednotlivých aplikací nejen z App Store, ale i z obchodu Google Play.

Oba obchody souhrnně loni zaznamenaly 114,9 miliard stažení, což je meziročně o 9,1 procent více. Google Play vyřídil 84,3 miliard stažení, zatímco App Store 30,6 miliard. V posledním kvartále loňského roku byl tento poměr 20,9 vs. 7,8 miliard.





Co se jednotlivých aplikací týče, nejstahovanějším titulem čtvrtého kvartálu loňského roku se stal WhatsApp, který zaznamenal na obou platformách více než čtvrt miliardy stažení. Druhé místo zaznamenala aplikace TikTok, která tak jako jediná narušila hegemonii aplikací od Facebooku; třetí až páté místo totiž patří Facebooku, Messengeru a Instagramu. TikTok je populární zejména v Indii, Spojených státech a Brazílii.

Pokud se podíváme na statistiku z pohledu her, patří první místo akční hře Call of Duty: Mobile. Následují tituly Sand Balls, Brain Out, PUBG Mobile a Garena Free Fire, popularitu těchto her ale táhne zejména Android; na iOS patří druhé místo Mario Tour Kart.

Největším skokanem je patrně aplikace Disney+, přestože byla spuštěna teprve 12. listopadu, dokázala se na iOS protlačit na 9. místo, v USA dokonce na první.