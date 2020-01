Apple odstartoval letošní rok rekordními tržbami na App Store

Loňský rok přinesl spoustu produktů s logem Apple, kromě nového hardwaru kalifornský gigant představoval nové služby, které v jeho finančních výsledcích získávají čím dál větší podíl. To dokazuje i zpráva ze začátku nového roku týkající se úspěchů App Store.

Rekordní rok pro všechny jablečné služby

Studnice aplikací a her pro jablečná zařízení otevřela nový rok rekordem; v první lednový den uživatelé utratili v jablečném obchodě aplikací 386 milionů dolarů (asi 8,8 miliard korun), což se do té doby nikdy nepodařilo. Obchod aplikací si skvěle vedl i mezi svátky, mezi Štědrým dnem a Silvestrem v něm uživatelé jablečných zařízení utratili 1,42 miliardy dolarů (asi 32,3 miliardy korun), což je meziročně o 16 procent více. Apple za 12 let existence App Store vyplatil vývojářům 155 miliard dolarů, z toho čtvrtinu za loňský rok.





Apple také v tiskové zprávě vyzdvihuje přínos nových služeb Apple TV+, News+ a Arcade – Apple TV+ si již za krátkou dobu svojí existence vysloužila několik nominací na Zlatých glóbech, službu News+ zase používá více než 100 milionů předplatitelů.

Apple počítá s tím, že během letošního roku dojde k výraznému rozšíření Apple Pay, přičemž tímto platebním systémem bude možné platit jízdné v hromadné dopravě po celém světě. Apple nadále počítá s růstem důležitosti svých služeb, a hodlá do něj investovat další prostředky.