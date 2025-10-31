Google Mapy nebudou takovým žroutem energie. Chystá se režim extrémní úspory

- Google chystá pro aplikaci Mapy režim extrémní úspory energie
- Navigace bude zobrazovat pouze monochromatickou mapu bez podrobného grafického rozhraní
Pokud pomineme náročné hry, jsou pravděpodobně největším postrachem baterií ve smartphonech navigační aplikace. Vyžadují totiž neustále spuštěný displej, zapnuté lokalizační služby a pokud nemáte stažené mapové podklady, tak i neustálé stahování dat. Pochopitelně nejkritičtější situace nastávají ve chvílích, kdy se potřebujete někam dostat, ale váš telefon hlásí posledních pár procent nabití. A právě pro tyto případy chystá Google ve svojí mapové aplikaci užitečné vylepšení.
Server Android Authority si v poslední beta verzi aplikace Google Mapy pro Android všiml zbrusu nového módu extrémní úspory baterie, který je zcela nezávislý na nastavení samotného systému. Tento režim zatím není funkční a zmiňuje jej pouze několik řádků v kódu aplikace, nicméně redakci Android Authority se podařilo zpětně vyextrahovat jednak úvodní ilustraci, a také první náhledy, jak má samotná navigace v úsporném režimu vypadat.
V módu úspory má být navigace skrze Google Mapy odhlodaná na kost – celá aplikace se přepne do monochromatického režimu a bude zobrazovat pouze vektory ulic, vybranou trasu a navigační pokyny. Z obrazovky zmizí veškeré prvky uživatelského rozhraní, body zájmu, a dokonce i názvy ulic. Je ale možné, že Google ještě v rámci testování přehodnotí, jaké položky se mají zobrazovat, a jaké nikoliv.
Režim úspory energie má prozatím fungovat při navigaci autem nebo pešky (včetně hlasových příkazů), veřejná doprava zatím podporována není – patrně proto, že by vyžadovala velké množství zobrazených dat. V kódu aplikace je také striktně zmíněno, že navigace v úsporném módu nebude pracovat v režimu na šířku.
Režim extrémní úspory má jít jednoduše aktivovat stiskem zamykacího tlačítka – zatím však nevíme, zda je podmínkou mít téměř vybitý telefon, anebo jej půjde zapnout v jakékoliv situaci. Stejně tak nevíme, kdy by měla být tato funkce dostupná v rámci ostré verze aplikace. Určitě se ale jedná o zajímavou novinku, která by mohla najít uplatnění v situacích, kdy se nutně potřebujete někam dostat s posledními pár procenty baterie.