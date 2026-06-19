Generátor obrázků jako konkurent magnetické rezonanci? Šéf Midjourney odhalil revoluční novinku

- Midjourney patří mezi přední AI platformy na generování obrázků
- Existuje již od roku 2021 a zaměřuje se na silnou vizuální estetiku a umělecký nádech
- Její zakladatel nyní oznámil trochu nečekaný krok v podobě založení zdravotní divize
Platformu Midjourney založil v roce 2021 David Holz, který se aktuálně nachází také na pozici jejího výkonného ředitele. Tento nástroj na tvorbu obrázků patří mezi ty nejpopulárnější a vyznačuje se tím, že nevsází na fotorealismus, ale jde spíše cestou kreativního umění a výrazné vizuální estetiky. I proto je rozšíření Midjourney do zdravotnictví, což je úplně jiný svět, tak překvapivé.
Od animovaných koťátek k péči o zdraví
Nová divize Midjourney, kterou David Holz představil, je na hony vzdálena generování roztomilých koťátek pomocí umělé inteligence. Tato platforma totiž míří do zdravotnictví, což je samozřejmě výrazně vážnější téma a tento nový projekt dostal jméno Midjourney Scanner. A co si pod tímto označením představit? Zjednodušeně řečeno jde o zařízení podobné třeba magnetické rezonanci.
Jedná se o ultrazvukový celotělový skener, který umí pomocí prstence senzorů zachytit vertikální řezy vnitřku těla. Umí rozpoznat složení svalů, tuků, kostí i všech orgánů a Midjourney cílí na výsledky srovnatelné svou kvalitou právě s magnetickou rezonancí, ale bez negativních vlivů, které jsou vlastní rentgenu i CT vyšetření.
Lázně, které vám dají nahlédnout do nitra těla
Midjourney Scanner je první hardwarový projekt společnosti a jeho hlavním středobodem budou jakési lázně, které vzniknou v San Francisku. Zde bude probíhat samotné skenování – pacient vstoupí na plošinu, která se po kolejnicích spustí do vody přes prstenec s tisíci měničů, které vytvářejí ultrazvukové vlny a fungují na bázi echolokace.
Přístroj poté zaznamená vlny procházející tělem, které zanalyzuje a na jejich základě vytvoří detailní 3D snímky nitra člověka. Celý tento proces trvá pouhých 60 sekund a v rámci testování již bylo oskenováno 12 lidí. Velkým plusem této technologie je absolutní bezpečnost – nevyužívá rentgenové záření (klasický rentgen či CT), ani silné magnetické pole (magnetická rezonance).
Komplexní sken těla na přání
Midjourney na tomto projektu spolupracuje s firmou Butterfly Network, která se specializuje na přenosné ultrazvuky. V každém modulu tohoto skeneru bylo použito 40 zobrazovacích modulů „Butterfly Ultrasound-on-Chip“ a výše zmíněné lázeňské centrum v San Francisku by mělo být oficiálně otevřeno v průběhu příštího roku.
Mělo by se zde nacházet 10 těchto skenerů, ale i vířivky, sauny, posilovny nebo studené koupele, takže to nebude ryze jednoúčelové zařízení. Ambice má projekt Midjourney Scanner vskutku nemalé – firma chce do roku 2031 otevřít po celém světě flotilu více než 50 000 skenerů s kapacitou až 1 miliardy skenů měsíčně. Výsledné skeny bude možné například sdílet se svým lékařem.
Midjourney Scanner jako budoucnost medicíny?
Jedná se o vskutku velmi ambiciózní projekt, který by mohl výrazně proměnit tvář medicíny, ale stále se nachází spíše ve fázi plánování. Bude nutné získat schválení od FDA (Americký úřad pro kontrolu léčiv), bez kterého nebude možné tyto výsledné skeny používat pro oficiální lékařskou diagnózu, takže by sloužily spíše pro rekreační sledování tělesné kompozice.