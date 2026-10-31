Gemini dostal interaktivní encyklopedii, zatím má jen dvacet hesel

- Google přidal do aplikace Gemini knihovnu klikacích scén, ve kterých se dá postupně dostat od celých planet až k jednotlivým atomům
- Knihovna nese nálepku beta, má pevně daný obsah a vlastní téma si v ní nikdo nevygeneruje
- Čeština mezi šesti podporovanými jazyky chybí, scény i výklad jsou proto pro české studenty anglicky
Google ve středu spustil v aplikaci Gemini funkci immersive explorations, v české verzi pojmenovanou interaktivní průzkumy. Místo odstavců textu nabízí obrázek posetý popisky, na které stačí ťuknout a výklad se posune o úroveň hlouběji. Cílí hlavně na studenty, otevřená je ale všem na webu i v mobilních aplikacích.
Ťuknutím o vrstvu níž
Každý průzkum začíná jednou velkou scénou. Google jako příklady uvádí obchodní trasy na Hedvábné stezce, útroby proudového motoru nebo fyziku blesku a slibuje cestu od planetárních měřítek až k molekulám a atomům. V našem testu u motoru stačilo kliknout na spalovací komoru a scéna se přiblížila ke vstřikovačům paliva s dalšími popisky a krátkým výkladem.
Novinkou je to přitom jen napůl. Web TestingCatalog na funkci narazil už 7. září pod názvem Immersive View a Google tehdy mlčel. V nabídce byly třeba kvasary nebo éra dinosaurů a některé větve šly překvapivě do hloubky. Podle webu formát míří na studenty, zabavit ale může i dospělé. Teď ji internetový obr pod novým jménem oficiálně ohlásil a otevřel všem.
Hotové scény místo generování
Témat je přesně dvacet, jak uvádí Android Authority a jak jsme si sami přepočítali. Vedle Hedvábné stezky a motoru tu najdeme třeba přístroj pro magnetickou rezonanci, objev penicilinu, chemii parfémů nebo Perskou říši s Persepolisem. Vlastní průzkum na libovolné téma si nikdo nevygeneruje a firma neřekla, jestli to plánuje změnit.
Je to trochu paradox, protože Gemini už dnes na požádání vytvoří interaktivní 3D vizualizaci, třeba model DNA, který jde otáčet a přibližovat, nebo kyvadlo předvádějící přelévání energie. Nová knihovna proti tomu působí spíš jako hezky ilustrovaná učebnice. Redaktorovi Android Authority se navíc scény v několika prohlížečích vůbec nenačetly, což u funkce s nálepkou beta nepřekvapí. U nás v Chromu ale naběhly bez potíží.
Kde funkci najít a v jakém jazyce
Průzkumy sídlí ve studentském centru, které Google spustil 19. srpna. Vedle nich tu jsou studijní sešity, kartičky na opakování a cvičné testy. Knihovna má ovšem i vlastní adresu gemini.google.com/immersive-explorations. Správci školních a firemních účtů Google Workspace ji nemohou vypnout samostatně, jen spolu s celou aplikací Gemini.
Funkce je dostupná v angličtině, indonéštině, hindštině, brazilské portugalštině, francouzštině a zjednodušené čínštině. Kdo má Gemini v jiném jazyce, dostane anglickou verzi. Na českém účtu jsme v češtině viděli jen nadpis knihovny. Google slibuje další jazyky, namluvený komentář k jednotlivým vrstvám a také možnost otevřít průzkum rovnou v konverzaci s Gemini, termíny ale neuvedl.