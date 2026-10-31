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Gemini dostal interaktivní encyklopedii, zatím má jen dvacet hesel

Adam Homola
Adam Homola 31. 10. 19:00
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Oficiální ukázka Gemini Spark v aplikaci Gemini
  • Google přidal do aplikace Gemini knihovnu klikacích scén, ve kterých se dá postupně dostat od celých planet až k jednotlivým atomům
  • Knihovna nese nálepku beta, má pevně daný obsah a vlastní téma si v ní nikdo nevygeneruje
  • Čeština mezi šesti podporovanými jazyky chybí, scény i výklad jsou proto pro české studenty anglicky

Google ve středu spustil v aplikaci Gemini funkci immersive explorations, v české verzi pojmenovanou interaktivní průzkumy. Místo odstavců textu nabízí obrázek posetý popisky, na které stačí ťuknout a výklad se posune o úroveň hlouběji. Cílí hlavně na studenty, otevřená je ale všem na webu i v mobilních aplikacích.

Ťuknutím o vrstvu níž

Každý průzkum začíná jednou velkou scénou. Google jako příklady uvádí obchodní trasy na Hedvábné stezce, útroby proudového motoru nebo fyziku blesku a slibuje cestu od planetárních měřítek až k molekulám a atomům. V našem testu u motoru stačilo kliknout na spalovací komoru a scéna se přiblížila ke vstřikovačům paliva s dalšími popisky a krátkým výkladem.

Novinkou je to přitom jen napůl. Web TestingCatalog na funkci narazil už 7. září pod názvem Immersive View a Google tehdy mlčel. V nabídce byly třeba kvasary nebo éra dinosaurů a některé větve šly překvapivě do hloubky. Podle webu formát míří na studenty, zabavit ale může i dospělé. Teď ji internetový obr pod novým jménem oficiálně ohlásil a otevřel všem.

Hotové scény místo generování

Témat je přesně dvacet, jak uvádí Android Authority a jak jsme si sami přepočítali. Vedle Hedvábné stezky a motoru tu najdeme třeba přístroj pro magnetickou rezonanci, objev penicilinu, chemii parfémů nebo Perskou říši s Persepolisem. Vlastní průzkum na libovolné téma si nikdo nevygeneruje a firma neřekla, jestli to plánuje změnit.

Je to trochu paradox, protože Gemini už dnes na požádání vytvoří interaktivní 3D vizualizaci, třeba model DNA, který jde otáčet a přibližovat, nebo kyvadlo předvádějící přelévání energie. Nová knihovna proti tomu působí spíš jako hezky ilustrovaná učebnice. Redaktorovi Android Authority se navíc scény v několika prohlížečích vůbec nenačetly, což u funkce s nálepkou beta nepřekvapí. U nás v Chromu ale naběhly bez potíží.

Kde funkci najít a v jakém jazyce

Průzkumy sídlí ve studentském centru, které Google spustil 19. srpna. Vedle nich tu jsou studijní sešity, kartičky na opakování a cvičné testy. Knihovna má ovšem i vlastní adresu gemini.google.com/immersive-explorations. Správci školních a firemních účtů Google Workspace ji nemohou vypnout samostatně, jen spolu s celou aplikací Gemini.

Funkce je dostupná v angličtině, indonéštině, hindštině, brazilské portugalštině, francouzštině a zjednodušené čínštině. Kdo má Gemini v jiném jazyce, dostane anglickou verzi. Na českém účtu jsme v češtině viděli jen nadpis knihovny. Google slibuje další jazyky, namluvený komentář k jednotlivým vrstvám a také možnost otevřít průzkum rovnou v konverzaci s Gemini, termíny ale neuvedl.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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