Galaxy S25 Ultra získává jasnější obrysy, chybět nebude ani satelitní komunikace

Internetem kolují další střípky o chystaném Galaxy S25 Ultra

Disponovat by měl 45W drátovým nabíjením nebo satelitní komunikací

K představení by mělo tradičně dojít začátkem příštího roku

Představení nových vlajkových modelů od Samsungu se pomalu, ale jistě blíží a s tím se na internetu objevují nové informace týkající se chystaných zařízení. Po nedávno zveřejněných nových renderech nejvybavenějšího modelu Galaxy S25 Ultra jsme se nyní dozvěděli další zajímavé podrobnosti. Tentokrát má na jejich „úniku“ podíl certifikační databáze 3C, u které musí všichni výrobci svá zařízení registrovat.

Galaxy S25 Ultra konečně se satelitní komunikací

Co nás příliš nepřekvapí je podpora pro maximální nabíjecí výkon skrze kabel, který se zastavil na 45 W. Tuto hodnotu nabízí také současný model Galaxy S24 Ultra a Samsung se dlouhodobě nepouští do závodů o co možná nejvyšší nabíjecí výkon. Co už je zajímavější je možná podpora pro satelitní komunikaci, alespoň v případě modelu s označením SM-S9380, což je iterace, která by měla být určena pro pevninskou Čínu. Zatím tedy není jasné, zda se podpora pro satelitní komunikaci objeví také ve variantě pro Evropu.

Kromě těchto detailů jsme se dozvěděli také rozměry Galaxy S25 Ultra, které by měly být 162,8 × 77,6 × 8,2 milimetrů a hmotnost 219 gramů. Uvnitř by se měl nacházet čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, v doprovodu 16 GB RAM, což je o rovné 4 GB více, než kolik má k dispozici aktuální model. V případě fotoaparátů bychom se větších změn dočkat neměli, snad jen s výjimkou širokoúhlého fotoaparátu, alespoň podle posledních spekulací.

Oficiálního představení Samsungu Galaxy S25 Ultra, společně s dalšími modely z řady Galaxy S25 se nejspíše dočkáme začátkem příštího roku. Na spekulace o konkrétním datu je ještě brzy, nicméně letošní rok byl výjimečný v tom, že Samsung představoval své novinky o něco málo dříve, než jak tomu bylo v minulých letech. Je tedy možné, že se v příštím roce opět vrátí k únorovému termínu.