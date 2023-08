Galaxy S24+ se Snapdragonem 8 Gen 3 zapózoval v benchmarku. Tuto vychytávku si vypůjčí od modelu Ultra

Chystané vlajkové modely dostanou nejen výkonný čipset, ale také LTPO displej

V Evropě se ale nejspíše dočkáme trochu jiné výbavy

Známý leaker také odhalil kapacitu baterií Galaxy S24 a Galaxy S24 Plus

Konec roku se kvapem blíží a s ním sílí i spekulace týkající se nové generace vlajkových modelů od Samsungu. Jihokorejský gigant totiž tradičně představuje své vlajkové smartphony začátkem příštího roku a zatím nic nenaznačuje, že by tomu tentokrát mělo být jinak. Nálož novinek, o kterých jsme se dozvěděli jak od známého leakera Ice Universe, tak z populárního benchmarku Geekbench jistě potěší nejen skalní příznivce značky.

Vysoký výkon a LTPO displej

První zásadní novinku přinesl již zmíněný Ice Universe, který se na sociální síti X pochlubil informacemi, že základní Galaxy S24 dostane baterii s kapacitou 4 755 mAh (typická kapacita 4 900 mAh), zatímco Galaxy S24 Plus se bude moci pochlubit baterií s kapacitou 4 855 mAh (typická kapacita 5 000 mAh). Dále budou nejspíše chystané modely Samsung Galaxy S24 a Galaxy S24+ osazeny LTPO panely. Mimo to by mělo dojít také ke ztenčování rámečků okolo displeje, což je vždy populární krok ze strany výrobců chytrých telefonů. LTPO displej Samsung nasadil už v případě aktuálního vlajkového modelu Galaxy S23 Ultra, přičemž v jeho případě pomáhá při změnách obnovovací frekvence, která není závislá na GPU a tím šetří baterii.

Podle některých spekulací by se také celá modelová řada mohla dočkat vyšší maximální obnovovací frekvence displeje, která by mohla povyskočit až na 144 Hz. Zatímco někteří na vyšší frekvenci přísahají, v praxi je rozdíl mezi 120 Hz a 144 Hz jen obtížně postřehnutelný a jedná se tak spíše o marketingové lákadlo. Co neuniklo pozornosti, je také model Galaxy S24 Plus, který se objevil v rámci benchmarku Geekbench několik měsíců před oficiálním představením a odhalil několik zajímavých informací.

Předně se jedná o operační systém Android 14 a také použitý čipset Snapdragon 8 Gen 3, který získal 2 233 bodů na jednom jádru a 6 661 bodů na více jádrech, který doprovází 8 GB RAM. Nový čipset od Qualcommu nejspíše spoléhá na CPU Cortex-X4 taktovaný až na 3,3 GHz, který doprovází tři jádra Cortex-A720 taktovaná na 3,15 GHz, dvě jádra Cortex-A720 taktovaná na 2,96 GHz a dvě jádra Cortex-A520 taktovaná na 2,27 GHz. V našich zeměpisných šířkách bychom se ale neměli radovat předčasně: sám Ice Universe zmiňuje, že v Evropě se na 100 procent dočkáme Exynosu 2400, zatímco pro Spojené státy má být určena varianta se Snapdragonem.