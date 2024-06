Galaxy S24 FE v obřím úniku. Takhle bude vypadat odlehčený top model od Samsungu

Odlehčená verze vlajkového modelu Galaxy S24 s přídomkem FE se již blíží

Internetem kolují první rendery, které nám dávají nahlédnout na design zařízení

Žádnou velkou odchylku od současného designového jazyka Samsungu ale nečekejte

Jihokorejský gigant Samsung má ve svém portfoliu řadu různých modelů, nicméně odlehčené verze vlajkových lodí s přídomkem FE jsou u zákazníků zvlášť oblíbené. Co nejprve vzniklo jako jednorázový počin si v dlouhodobém horizontu získalo spoustu příznivců, nicméně Samsung se do pravidelného představování nových modelů s označením FE příliš nežene. Po Galaxy S20 FE a Galaxy S21 FE následovala krátká pauza, přičemž s příchodem Galaxy S23 FE bylo jasné, že nad touto řadou firma ze Soulu ještě nezlomila hůl.

Bude Galaxy S24 FE prodejní trhák?

Nyní se na prvních renderech objevil nástupce Samsung Galaxy S24 FE, který odhalil známý leaker Onleaks ve spolupráci se serverem Giznext. My se tak můžeme podívat nejen na detailní snímky všech křivek chystaného smartphonu, ale také na video v rozlišení 5K, které dává ještě lepší pohled na render populární cenově dostupné vlajkové lodi.

https://newsimg.giznext.com/mobile/production/news/wp-content/uploads/2024/06/15105412/Galaxy-S24-FE.mp4

Z renredů toho kromě designu není příliš patrné – výřez pro selfie fotoaparát bude minimalistický a umístěný uprostřed horní strany displeje, rámečky okolo displeje by poté měly být minimální. Na pravé hraně najdeme vypínací tlačítko a dvojici tlačítek pro ovládání hlasitosti, na spodní hraně pak USB-C.

Samotný design vychází z řady Galaxy S24, takže žádnou divočinu určitě nečekejte. Opět se dočkáme elegantního vzhledu, ostřejších hran a mírně vystupující trojice fotoaparátů na zadní straně. Rozměry by měly být přibližně 162 × 77,3 × 8 milimetrů, tedy velikost se pohybuje spíše ve vodách Galaxy S24+, než základního modelu Galaxy S24. Přední straně by měl dominovat 6,65″ AMOLED panel, tedy v tomto ohledu by neměla nastat žádná zásadní odchylka.

Z další výbavy se spekuluje o hlavním fotoaparátu s rozlišením 50 Mpx, až 12 GB RAM a 256 GB interní paměti. Asi není velkým překvapením, že i tentokrát Samsung zvažuje nasazení dvou různých čipsetů pro různé trhy. Zatímco na vybraných světových trzích a ve Spojených státech by Galaxy S24 FE měl disponovat čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ostatní se budou muset spokojit s méně populární variantou v podobě Exynosu 2400 přímo od Samsungu.