Galaxy S22 Ultra na prvních obrázcích. Opravdu dostane takto velký fotoaparát?

Letošní vlajková řada smartphonů Samsung Galaxy S21 by se měla po letošních prázdninách rozrůst o nový „fanouškovský“ model, ovšem korejský výrobce již nepochybně přemýšlí i o nástupnické generaci. Modelová řada Galaxy S22 by měla být tradičně představena na začátku příštího roku, přičemž podle posledních zvěstí bychom se měli u všech modelů dočkat menších displejů a nových fotoaparátů s vyšším rozlišením. Jak by mohl vypadat nejvyšší model Galaxy S22 Ultra, odhalují neoficiální rendery od Technizo Concept.

Galaxy S22 Ultra: mohutný hlavní fotoaparát

Samozřejmě v tuto chvíli ještě nenastal čas na věrohodné úniky založené na faktech; obrázky okolo jsou založené čistě na fantazii autora. Ten částečně použil designové křivky současných modelů, což je vidět zejména na fotomodulu vystupujícím z levého horního rohu telefonu. Oproti současné generaci však designér počítá s obrovskou čočkou hlavního fotoaparátu, kterou pak ještě doprovodí plotýnka dalších čtyř „očí“ s LED bleskem uprostřed.

Obří fotoaparát by měl údajně schovávat 200Mpx fotosenzor, ostatní kamerky by pak měly sloužit pro snímání širokoúhlých a přiblížených snímků; periskopická „zoomovací“ kamerka by dokonce měla nabídnout schopnost dynamického přiblížení.

Galaxy S22 Ultra by měl stejně jako jeho předchůdce nabídnout podporu stylusu S Pen, ovšem opět bez šachty pro jeho uschování. Na spodní straně telefonu najdeme pouze USB-C a mřížku hlasitého reproduktoru.

Jak se vám tento návrh Galaxy S22 Ultra líbí?