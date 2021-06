Galaxy S22 odkrývá svoji fotovýbavu. Samsung navýší rozlišení hlavního snímače

Letošní smartphony Samsung Galaxy S21 a S21+ dostaly prakticky stejnou fotovýbavu jako jejich předchůdci, za lepší fotografie vděčí především modernějším čipsetům s pokročilými obrazovými procesory. Pro příští rok Samsung údajně plánuje obměnit i samotný hardware, což bude vidět zejména na hlavním snímači.

Galaxy S22 dostane 50Mpx fotoaparát

Podle spolehlivého informátora s přezdívkou Tron má Samsung v plánu osadit Galaxy S22 a S22+ novým 50megapixelovým snímačem. Dosud korejský gigant používal u svých vlajkových smartphonů (vyjma modelů Ultra) 12Mpx snímače, nyní by však měl rozlišení čtyřikrát navýšit. Vlajkové Samsungy si však mají i nadále uchovat benefit velkých pixelů, neboť samotný čip má mít fyzickou velikost 1/1,12“. Každý z pixelů by tak měl mít fyzickou velikost 1,4 mikronu, při použití technologie pixel binning dokonce 2,8 mikronu. Výsledné snímky by tak měly odolávat šumu, což se bude hodit zejména za zhoršených světelných podmínek. Chybět nemá ani záznam videa v rozlišení 8K.

Samsung má údajně v plánu použít i jiný teleobjektiv. Založen bude překvapivě na 12Mpx snímači, přičemž optika nad ním zvládne až 3násobné přiblížení. Periskopickou kameru si tak korejský gigant nechá i nadále pro své Ultra modely, kvůli nižšímu rozlišení snímače navíc nebude možné sáhnout k dalším ořezům. Širokoúhlá kamera si má ponechat rozlišení 12Mpx, zde patrně k žádným velkým inovacím nedojde. Nedojde ani na osazení 3D ToF kamery. Rozlišení čelní kamerky zatím neznáme, ovšem zdá se, že na rozdíl do chystaného Galaxy Z Fold 3 Samsung nepoužije poddisplejové řešení.

Smartphony řady Galaxy S22 budou nejspíše představené tradičně na začátku roku.