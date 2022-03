Galaxy S22 Ultra je pan fotograf. Prověřili jsme jej s nejnovější aktualizací

Možnosti fotoaparátů Galaxy S22 Ultra jsme otestovali ve Španělsku

Dvojice teleobjektivů včetně periskopického zachytí i detaily vzdálených objektů

Focení ve tmě výrazně usnadňuje noční režim

Smartphony s přízviskem Ultra patří každý rok k tomu nejlepšímu, co Samsung dokáže vyrobit, a to především co se fotografování týče. Ani letos tomu není jinak, o čemž nás přesvědčil nedávný mega test Samsungu Galaxy S22 Ultra.

Zadní fotovýbavu tvoří následující kvarteto:

108Mpx hlavní fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.8, velikostí čipu 1/1,33” (tj. velikostí pixelů 0,8 µm) a laserovým automatickým ostřením

Už v recenzi jsem si pochvaloval, že pořízené fotografie patří k absolutní špičce mezi smartphony a chyby se hledají těžko. Ovšem recenze vyšla dříve, než byla dostupná novější aktualizace s označením S90xBXXU1AVBF. Ta má velikost těsně nad 800 MB. Kromě březnové bezpečnostní opravy také zlepšuje stabilitu zařízení a aktualizuje vybrané aplikace Samsung.

Fotografie z Barcelony, Girony a Besalú

Smartphone jsem měl s sebou na MWC v Barceloně a na výletě do Girony i Besalú. Nádherné památky, navíc za krásného počasí, jsem prostě musel nafotit, a tím i otestovat, jak si S22 Ultra povede v roli kompaktního fotoaparátu na cesty.

Girona je úžasné historické město, jehož památky se objevily v několika scénách populárního seriálu Hra o trůny (The Game of Thrones). Navíc jde o Mekku profesionální cyklistiky. Jedním z prvních známých cyklistů kteří se zde usadili byl Lance Armstrong, který v Gironě býval od roku 2001.

Historické městečko Besalú leží už výše v horách. I zde natáčela produkce HBO, tentokrát neméně známý seriál Westworld.

Hlavní fotoaparát podává za dne vskutku výborné výsledky. Zde se příliš změn neodehrálo. Vítanou novinkou je možnost vypnout otravné automatické přepínání mezi hlavním a širokoúhlým fotoaparátem při focení blízkých předmětů. Někdy zkrátka nechcete fotit na „širokáč“, který nemá tak výrazný bokeh efekt.

Galaxy S22 Ultra: ideální společník při cestování

Opět jsem se utvrdil v tom, že S22 Ultra fotí skvěle i ve tmě. Při použití nočního režimu nemají snímky takřka viditelný digitální šum a jsou ostré, hezky prosvětlené i líbivé. Díky němu je v noci použitelné i trojnásobné optické přiblížení.

Samsung Galaxy S22 Ultra mi byl na zájezdu výborným parťákem. Baterie mi při celodenním výletu vydržela od asi 9 hodin ráno do půlnoci. Je pravdou, že jsem příliš nenatáčel a nebyl jsem tolik aktivní na sociálních sítích. Každopádně obstál i jako kompaktní foťák na cesty.

všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnou zde

Při fotografování památek jsem hodně často využíval trojnásobné i desetinásobné optické přiblížení, díky čemuž jsem mohl zachytit plno pěkných architektonických detailů.