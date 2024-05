Gadget týdne: unikátní doplněk Times Gate, který nesmí chybět na stole žádného „hračičky“

Máte volné 3 tisíce korun a zbytečně moc místa na pracovním stole?

To by se vám mohla hodit sada chytrých displejů od čínské firmy Divoom

Jmenuje se Times Gate, má design jako ze starých sci-fi filmů a nabízí 5 konfigurovatelných displejů

Dnešní vydání našeho pravidelného seriálu Gadget týdne by se klidně mohlo jmenovat „Co si koupit, když máte volné 3 tisíce korun“. Faktem je, že většinou doporučujeme volnočasové produkty, které nutně nepotřebujete, ale které vás buď královský zabaví, anebo vám přinejlepším ušetří čas při práci. Dnešní doporučení ale míří na absolutně zbytečný produkt, který je ale svým způsobem unikátní a fascinující.

Divoom Times Gate: chytré displeje na váš stůl

Stojí za ní čínská společnost Divoom založená v roce 2006 v Šen-čenu. Původně se firma specializovala na originální audio příslušenství, později se přeorientovala i na displejové příslušenství. Zaměření na kutily, bastlíře a hračičky, kterých je plný i vývojový tým Divoom, však přetrval do dnešních dní. Důkazem budiž, že firma se svými produkty uspěla i na několika festivalech Maker Faire, třeba v San Franciscu.

Nám se dostal do hledáčku její informativní displej jménem Times Gate. Jde vlastně o sadu 5 malých obrazovek, které umějí zobrazovat různé pixelartové obrázky a GIFy, vlastní widgety, anebo zkrátka cokoliv, co si v doprovodné aplikaci nastavíte.

K tomu jsou tyto displeje „zabaleny“ v sympatickém designovém stojánku, který připomíná futuristický koncept herní konzole nebo stroj ze sci-fi filmu z 80. či 90. let minulého století. Fanoušci série Zpátky do budoucnosti si jistě okamžitě vybaví časový panel v automobilu DeLorean, který sloužil pro cestování časem a prostorem. Na výběr je klasická stříbrná verze nebo růžová s duhovými prvky.

5 obrazovek, každá pro něco jiného

Tím hlavním je ale již zmíněná pětice na chlup stejných čtvercových displejů. Obrazovky typu LCD jsou barevné a nabízejí rozlišení 128 × 128 pixelů při úhlopříčce kolem 1,5″. Rozlišení je nízké, to ale nevadí, zobrazovače se totiž primárně zaměřují na pixelartový obsah. Kromě samotných displejů ze zadní strany ještě září ambientní osvětlení, které také můžete různě ladit, konkrétně barvu a intenzitu.

A nyní k tomu hlavnímu – co mohou tyto displeje zobrazovat? Výrobce uvádí, že pomocí aplikace si můžete navrhnout prakticky neomezený design dle svého. Anebo můžete využít databázi s více než 1000 šablonami, na jejichž designu se podíleli jak přímo tvůrci Times Gate, tak komunita a fanoušci.

Divoom přímo ukazuje, jak může v ideálním případě zobrazovaný obsah vypadat. Na displejích lze ukazovat info o počasí, čas a datum, pohyby akcií, kurzy měn a kryptoměn, vaše osobní statistiky z her nebo z různých sociálních platforem. Pro tyto účely firma spolupracuje s platformami YouTube, Twitch nebo oblíbenými hrami Fortnite, League of Legends, Overwatch a s dalšími.

Times Gate neobsahuje žádnou baterii, takže musí konstantně běžet na USB-C kabelu, který se zapojuje do zadního portu. U tohoto typu zařízení, které obvykle nepřenášíte s sebou, ale zůstává vám v pracovně na stole, je toto řešení naprosto pochopitelné.

Cena a dostupnost

Chytrá sada displejů Times Gate od čínského Divoom je k mání přímo přes jeho oficiální e-shop. Vzhledem k tomu, že doručuje i do České republiky, nabízí rovnou na webu přepočet na české ceny. Zařízení vyjde na 2 967 korun. Standardní doprava je zdarma, počítá se s doručením do 2–3 týdnů. Anebo si můžete připlatit 10 dolarů (230 korun) za expresní dopravu do 5–7 pracovních dnů.