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Fúzní reaktor Billa Gatese dostal finanční injekci z Jižní Koreje, Hyundai přispěje přes 20 miliard

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 9. 12:00
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Detail fúzního reaktoru (ilustrační obrázek)
  • Komerční fúzní elektrárny Billa Gatese dostaly finanční vzpruhu
  • Na jejich rozvoji se nově podílí Hyundai Motor Group
  • Jihokorejská firma investovala jednu miliardu dolarů, tedy přes 20 miliard korun

Energetická soběstačnost je velkým tématem řady firem, obzvláště pokud jde o vytvoření této soběstačnosti s pomocí obnovitelných zdrojů. Zatímco tradiční přístupy naráží na různá omezení či nízkou efektivitu, řešením by mohla být fúzní reakce. Ta má sice teoreticky potenciál vyřešit energetické nároky lidstva na stovky let dopředu, nicméně k její praktické realizaci stále chybí ujít pořádný kus cesty, který navíc není levnou záležitostí. O vyrobení funkčního fúzního reaktoru se snažní nejen v Evropě a Číně, ale také ve Spojených státech, konkrétně společnost Commonwealth Fusion Systems, za kterou stojí miliardář a spoluzakladatel Microsoftu, Bill Gates.

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Fúzní energie je zase o krok blíže

Ani peníze jednoho z nejbohatších lidí na této planetě ale nestačí. Ke snaze vytvořit první komerční fúzní reaktor známý jako ARC se nyní přidala jihokorejská společnost Hyundai Motor Group, která pomohla Commonwealth Fusion Systems výrazně navýšit kapitál, konkrétně o jednu miliardu dolarů, tedy po přepočtu něco přes 20 miliard korun. „Fúzní energie má potenciál sehrát důležitou roli při uspokojování rostoucí celosvětové poptávky po energii a zároveň přispět k udržitelnější budoucnosti,“ uvedl Hokeun Chung, výkonný viceprezident skupiny Hyundai Motor Group.

Fúzní reaktor společnosti Commonwealth Fusion Systems
Fúzní reaktor společnosti Commonwealth Fusion Systems

Základní technologie tohoto projektu spočívá v zařízení známém jako tokamak. Toto zařízení pro jadernou fúzi má komoru ve tvaru koblihy, která pomocí silných magnetických polí udržuje přehřátou plazmu v uzavřeném prostoru. Aby byla jaderná fúze proveditelná, využívá CFS vysokoteplotní supravodivé magnety. Pokročilé supravodivé magnety vytvářejí výrazně silnější magnetická pole, přičemž si zachovávají relativně kompaktní rozměry. Díky této magnetické síle je reaktor schopen udržet stabilní plazmu s vysokou energií uvnitř mnohem menšího prostoru.



Fúzní elektrárna (ilustrační obrázek)



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„Vzhledem k tomu, že se připravujeme na připojení energie z jaderné fúze do rozvodné sítě na počátku 30. let 21. století, považujeme partnerství s předními průmyslovými a energetickými společnostmi, jako je Hyundai, za důležitou součást, která nám pomůže rozšířit naše podnikání v oblasti elektráren ARC,“ dodal Bob Mumgaard, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti CFS. Podle ověřených modelů bude elektrárna ARC produkovat přibližně 1,1 gigawattu energie z jaderné fúze, z čehož bude do rozvodné sítě dodáváno 400 megawattů čisté elektřiny.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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