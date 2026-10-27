Fold zvětší displej, Flip ušetří místo v kapse. Za kterou výhodu připlatit?

- Velký Fold nabídne prostor, který běžný mobil nemá; véčko naopak usnadní jeho nošení
- U filmů záleží na tvaru obrazovky a při focení může dražší skládačka postrádat výbavu levnější klasiky
- Cena případné opravy se může u velkého Foldu a véčka výrazně lišit
Fold se otevírá jako kniha a po rozložení má velikost malého tabletu. Véčko typu Flip naopak přeloží velký smartphone napůl, aby tolik nevyčníval z kapsy.
Přitom vedle nich zůstává klasický telefon, který se obejde bez otevírání a nabízí mnohem širší výběr cen i velikostí. Někdo potřebuje vidět dokument a rozepsaný e-mail současně, jinému vadí dlouhé tělo v malé kabelce a další chce hlavně fotit. Nejdražší varianta nemusí těm posledním dvěma přinést vůbec nic navíc.
Fold pomáhá tam, kde běžnému mobilu chybí šířka
Na Foldu může vedle otevřeného e-mailu zůstat kalendář, vedle webu poznámky a vedle dokumentu zpráva, ve které se k němu někdo vyjadřuje. Dvě aplikace umějí zobrazit i běžné androidové telefony, na širší obrazovce ale každá dostane víc místa. Při psaní odpovědi tak není nutné pořád přepínat, aby člověk viděl, na co reaguje.
Galaxy Z Fold8 Ultra nabízí osmipalcovou vnitřní obrazovku a Samsung dovoluje rozdělit plochu až mezi tři aplikace. U dvou zůstane víc prostoru pro samotnou práci. Mobilní program se ovšem pouhým roztažením nestane počítačovou verzí a některé aplikace si s více okny nerozumějí. Na kontrolu podkladů cestou na schůzku je Fold výborně vybavený, při několikahodinovém psaní dál chybí pohodlí velké fyzické klávesnice.
Podobně výrazný přínos má větší šířka při čtení PDF. Pevně vysázená stránka se na úzkém telefonu zmenší i s písmem, takže často následuje přibližování a posouvání do stran. Na Foldu je najednou vidět větší část stránky a písmo přitom zůstává čitelné. U e-knihy, jejíž text se přelévá podle obrazovky, je rozdíl méně zásadní: větší plocha dovolí zobrazit více textu nebo zvětšit písmo, aniž by na stránce zůstalo jen pár řádků.
Fold tak poslouží i lidem, kteří na mobilu vůbec nepracují: komiks, fotografie nebo mapa využijí šířku stejně dobře jako tabulka. Doma je ovšem silnou alternativou samostatný tablet. Hlavní výhoda Foldu je, že člověk má velkou obrazovku pořád s sebou, v přístroji, který by měl v kapse tak jako tak.
U videa už záleží na proporcích: širokoúhlý film má na téměř čtvercovém panelu velké černé pruhy a zabere jen část jeho plochy. Nový Galaxy Z Fold8 bez přídomku Ultra má širší displej s poměrem 4:3 a úhlopříčkou 7,6 palce. Video 16:9 na něm bez ořezu zabere přibližně tři čtvrtiny plochy. To odpovídá obrazu s úhlopříčkou asi sedmi palců, zatímco na protáhlejším 6,9palcovém Galaxy S26 Ultra má stejné video necelých šest palců. I s černými pruhy tak může Fold nabídnout znatelně větší obraz.
Na vnějším displeji Foldu lze vyřídit rychlé odpovědi a další krátké úkony, kvůli kterým se velká obrazovka nemusí pokaždé otevírat. Jestli ale majitel většinu času používá jen vnější displej, drahý vnitřní panel zůstane většinu dne nevyužitý.
Flip se zmenší v kapse, v ruce zůstane velký
U véčka se hlavní výhoda projeví po zavření. Galaxy Z Flip8 měří otevřený přibližně 16,7 centimetru na výšku, složený jen 8,6 centimetru. Šířka zůstává stejná a tloušťka vzroste z 6,1 na 13,1 milimetru. Do malé kapsy nebo kabelky se kratší telefon vejde snáz, v těsných džínách ale může vadit větší tloušťka.
Otevřený Flip8 má 6,9palcový displej. Kdo hledá menší mobil kvůli pohodlnému ovládání palcem, dostane po rozložení opět velkou obrazovku. Menší klasický telefon zůstává menší i při používání. Véčko vyhovuje především tomu, kdo si velký displej chce ponechat, ale vadí mu rozměry při nošení.
Část drobných úkonů už naštěstí nevyžaduje otevření. Na vnější obrazovce Flipu8 se dají prohlížet oznámení, kalendář, počasí a spouštět podporované aplikace. Pro delší zprávu nebo prohlížení webu zůstává pohodlnější hlavní displej. Při častém vytahování telefonu tak záleží na tom, kolik běžných úkonů se podaří vyřídit bez rozložení.
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Pant má u véčka ještě jednu příjemnou roli: napůl otevřený telefon se na stole sám podepře. Při videohovoru nebo focení skupiny tak odpadá hledání hrnku, o který by se dal opřít. A při focení selfie slouží vnější displej jako náhled pro hlavní fotoaparát. Samotná sestava objektivů přitom patří spíš k jednodušším.
Véčko může být také prostě hezký předmět, který se příjemně zavírá a vypadá jinak než další skleněný obdélník. Vzhled a způsob používání jsou tu samy o sobě důvodem k pořízení.
Dražší telefon nemusí lépe fotit ani déle vydržet
U skládaček se část vysoké ceny platí za konstrukci a displeje. Galaxy Z Fold8 má hlavní a ultraširoký fotoaparát, samostatný teleobjektiv však chybí. Klasický Galaxy S26 Ultra nabízí hned dva teleobjektivy, s trojnásobným a pětinásobným optickým přiblížením.
Fold8 Ultra už teleobjektiv s trojnásobným přiblížením má, takže skládací konstrukce dobré fotografické výbavě nebrání. Velký displej navíc usnadní posouzení záběru a práci při úpravách. Pro člověka, který na telefonu také vybírá a zpracovává fotografie, má tato kombinace smysl. Jestli je prioritou hlavně samotné fotografování a rozsah přiblížení, klasická vlajková loď umí za méně peněz nabídnout více objektivů.
Fold8 Ultra má stejně jako S26 Ultra baterii s kapacitou 5 000 mAh, jeho výdrž ovšem ovlivní i to, jak často slouží jako telefon a jak často jako malý tablet. Také véčka se od prvních generací posunula: Flip8 má 4 300 mAh proti 3 700 mAh u Flipu5.
Prach a cena opravy
Za možnost telefon skládat se platí také citlivějším povrchem vnitřní obrazovky. Její ohebné vrstvy jsou měkčí než běžné krycí sklo a poškodit je může ostrý předmět nebo nečistota zavřená mezi obě poloviny. V kanceláři je telefon vystaven jiné zátěži než v dílně, kde je obtížné se drobným částicím vyhnout.
Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra i Flip8 mají krytí IP48. Čtyřka na prvním místě znamená ochranu proti pevným částicím od jednoho milimetru, ne proti jemnému prachu. Pixel 11 Pro Fold už nabízí IP68, tedy i ochranu proti jemnému prachu. Tím se rozdíl proti odolným klasickým mobilům zmenšuje, měkčí vnitřní panel však zůstává: krytí proti vniknutí nečistot nechrání obrazovku před zrnkem písku přimáčknutým při zavření.
Na stavbu nebo do dílny se proto lépe hodí klasický telefon s odpovídajícím krytím. Odpadá pant i citlivý vnitřní displej, tedy dvě části, které vyžadují opatrnější zacházení i při několikaletém používání.
U loňských Samsungů je rozdíl v ceně opravy obou typů skládaček překvapivě velký. V českém programu garantovaných maximálních cen opravy displeje činí limit u Galaxy Z Fold7 přibližně 19 000 Kč. U Flipu7 je to asi 9 200 Kč, zatímco u S25 Ultra přibližně 9 300 Kč za displej s rámečkem. Véčko se tu pohybuje blízko drahé klasiky, velký Fold je podstatně výš.
To mění i pohled na zlevněný nebo použitý kus. Starší Fold může stát podobně jako nový běžný telefon, jeho případná oprava však může být výrazně dražší. Pojištění může finanční dopad nehody snížit; jeho cena a spoluúčast ovšem patří k nákladům na telefon stejně jako samotný nákup.
Klasika má výhodu v tom, kolik věcí zvládne bez příplatku
Pro zprávy, mapy, bankovnictví, fotografování a běžné prohlížení webu nabízí klasický mobil plnou obrazovku okamžitě po vytažení. Člověk, který používá jednu aplikaci po druhé a nemá problém s délkou telefonu v kapse, získá skládáním poměrně málo. Peníze může dát za lepší fotoaparát či větší úložiště, nebo je vůbec neutratit.
Cenový rozdíl není drobný ani v nejvyšších patrech nabídky. V oficiálním ceníku začíná iPhone Duo na 54 990 Kč, iPhone 18 Pro na 34 990 Kč. Dvacet tisíc navíc přináší především jiný způsob práce s obrazovkou. Pro uživatele, který chtěl velký skládací displej a současně zůstat u iPhonu, je to zásadní nová možnost. Pro člověka spokojeného s běžnou velikostí displeje se podobný příplatek obhajuje hůř.
Fold nejvíc ocení člověk, kterému se velká plocha hodí i mimo domov a pravidelně telefon rozkládá kvůli dokumentům, čtení nebo práci ve více aplikacích. Flip vyhovuje tomu, kdo je s velkým smartphonem spokojený při používání, ale méně při nošení. Kdo větší pracovní plochu ani kratší tělo nepotřebuje, má mezi klasickými mobily širší výběr cen i fotografické výbavy a k tomu jednodušší konstrukci pro další roky používání.