Fitueyes nově v Česku: designové stojany a AV nábytek pro moderní domácnosti

Na českém trhu je nově dostupná značka Fitueyes, která se zaměřuje na designové stojany a nábytek pro televizory, audio techniku a domácí elektroniku. Její produkty cílí na uživatele, kteří nechtějí řešit vrtání do zdi, klasické robustní TV stolky ani nevzhlednou změť kabelů. Fitueyes kombinuje praktičnost, stabilní konstrukci a moderní vzhled, takže se hodí do obýváku, pracovny, herního koutku i kanceláře.
Základem nabídky jsou TV stojany řady Master. Ty představují alternativu k nástěnným držákům a klasickým TV skříňkám, protože umožňují umístit televizi volně do prostoru a zároveň zachovat čistý vzhled interiéru. Řada Master zahrnuje modely pro různé velikosti televizorů a počítá s praktickými detaily, jako je vedení kabeláže, stabilní základna nebo možnost doplnění o další příslušenství, například police či držák soundbaru.
Druhou kategorií jsou stojany pro reproduktory. Ty ocení každý, kdo chce své reprosoustavy umístit do správné poslechové výšky a zároveň nechce, aby technika v místnosti působila rušivě. Fitueyes nabízí jak jednodušší výškově nastavitelné stojany, tak výraznější modely s industriálním designem. Využití najdou u domácích stereo sestav, televizních koutků, pracovních stolů i menších domácích kin.
Nabídku doplňují stylové AV stolky a gramofonové stolky. Ty jsou určené pro zesilovače, AV receivery, streamery, gramofony, herní konzole i vinylové desky. Jejich smyslem není jen techniku „někam položit“, ale vytvořit přehlednou a esteticky sladěnou sestavu, která zapadne do moderní domácnosti. Pro fanoušky audia, domácího kina nebo vinylů jde o zajímavou cestu, jak spojit praktičnost s designem.
Více informací o značce Fitueyes a aktuálně dostupných produktech najdete na webu distributora Perfect Things.