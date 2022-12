Find N2 Flip na podezřelém obrázku. Bude takto vypadat první véčko značky Oppo?

Společnost Oppo se připravuje na odhalení svých nových smartphonů s ohebným displejem. Zatím to vypadá, že se dočkáme dvou modelů – pokračovatele loňského Oppo Find N a pak véčka Find N2 Flip. To nedávno zapózovalo před kamerou v ochranném krytu, zatímco nyní se můžeme podívat na kvalitnější obrázek. Ačkoliv…

Telefon na údajném tiskovém snímku vesměs potvrzuje to, co jsme viděli ve videu. Na zádech najdeme dva fotoaparáty a vedle nich na výšku orientovaný displej s poměrně slušnou velikostí – rozhodně větší, než jakou disponuje hlavní konkurent Galaxy Z Flip 4.

Přestože obrázek zveřejnil na Twitteru poměrně přesný informátor Abhishek Yadav, máme jisté pochybnosti – telefon na videu měl například veškerá tlačítka umístěna na pravé straně, avšak zařízení na obrázku má ta pro změnu hlasitosti nalevo. Nesedí ani vzdálenost mezi čočkami či umístění LED pro přisvícení.

V tuto chvíli se nám zdá uvěřitelnější první únik. Soudě podle kvality zaoblení displeje na zádech a několika dalších drobností to vypadá, jako by čerstvý obrázek vyrobil někdo v Malování. Pravdu se nicméně dozvíme až při samotném odhalení, které by mělo proběhnout ještě v tomto měsíci na výroční akci Oppo Inno Day. Čínský výrobce na ni však zatím stále ještě nerozeslal pozvánky, tudíž nevíme, ve který den se přesně uskuteční.