Evropská unie chce regulovat používání smajlíků: mají podporovat ilegální činnosti

- Evropská komise v novém reportu upozorňuje na zneužívání smajlíků k ilegální činnosti
- Bude chtít, aby velké platformy dle DSA rozpoznaly kontext a blokovaly takové chování
- Podle EU lze za emoji schovat například dětskou pornografii nebo prodej drog
Eurounijní zákon o digitálních službách (DSA), který mimo jiné dohlíží na správné fungování velkých platforem na evropském trhu, by mohl do budoucna regulovat také množství nebo „význam“ určitých smajlíků. Podle nové studie, kterou si Evropská komise (EK) nechala vypracovat, totiž určité emotikony mohou zakrývat ilegální činnost nebo přispívat k šíření závadného obsahu. Ano, chápete to správně – blíží se evropská regulace smajlíků.
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Zneužívání smajlíků v EU
Dokument jménem „První zpráva Evropské rady pro digitální služby ve spolupráci s Komisí podle čl. 35 odst. 2 DSA o nejvýznamnějších a nejčastějších systémových rizicích a opatřeních k jejich zmírnění“ přináší na 46 stránkách přehled určitých hrozeb, které na uživatele čekají v online prostoru, a velké platformy by s nimi měly bojovat. Minimálně je k tomu vyzývá akt o digitálních službách (DSA), kterou platí od roku 2024.
Zákon si dává za cíl chránit uživatele – především ty rizikové, například děti – před jakýmikoliv formami nevhodného obsahu. Typicky může jít o erotický obsah, ilegální prodej drog či zbraní, alkohol nebo třeba různé formy zneužívání dětí. Sociální sítě podléhající DSA pak musí takový obsah moderovat, aby byl od těch nejzranitelnějších odfiltrován.
Report však kromě zjevných příkladů nevhodného obsahu zmiňuje i „kódové označení“, tedy skrytou formu takového obsahu. Pachatelé prý někdy používají emotikony s dvojím významem jako kód k obcházení moderace, například při prodeji drog, šíření extremistického obsahu nebo u materiálů spojených s dětmi. Kupříkladu emoji polévky má prý představovat sebepoškozování, emoji pizzy zase dětskou pornografii.
„Občanské organizace zdůraznily, že je nezbytné, aby lidští moderátoři byli dobře proškoleni a zároveň znali místní kontext, jazyky a kultury. Někteří poskytovatelé například zmínili opatření k odhalování případů, kdy jsou určité emotikony používány jako kód k zakrytí nelegálních aktivit, jako třeba prodej nelegálních drog,“ stojí v reportu.
Zákaz emoji? Ne tak úplně
Ve virálním příspěvku na síti X pak oficiální profil Digital EU zveřejnil obrázek, na kterém ukazuje, že emoji nemusí být vždy jen emoji. Přikládá ukázky smajlíků, které údajně mohou zakrývat ilegální činnost – třeba právě prodej drog. Jde například o emotikon hnědého srdce, sněhové vločky, diamantu nebo bonbonu.
💊 Emojis used as coded language to promote illegal activities online?
Some platforms are now detecting emojis used as code for drug sales.
This is one of the key findings of the first EU-wide report on systemic online risks.
Dive in → https://t.co/oAlxoNdogu#DSAForReal pic.twitter.com/OMq0YyIEF5
— Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) April 22, 2026
Jakkoliv to zní absurdně, v praxi to nebude fungovat jako „zákaz smajlíků“, ale jako dohled nad tím, jak platformy dokáží kontextově rozpoznat a tlumit skryté kódy v obsahu, doporučování a reklamě. Evropská komise a národní koordinátoři (u nás je to Český telekomunikační úřad) budou hlavně kontrolovat, jestli platformy zajišťují nástroje odpovídající moderaci, jasné odůvodňování zásahů a možnost odvolání pro uživatele.
Komise po nich nebude chtít, aby automaticky mazaly každý smajlík, ale aby měly systémy, které umí kombinovat automatickou detekci, lidský dohled a lokální kontext, zejména u jazyků a slangu. Stejný report zároveň upozorňuje, že opatření musí být „přiměřená a brát ohled na svobodu projevu“, takže EU výslovně neříká „blokujte emoji“, ale „umějte rozpoznat zneužití symbolů v kontextu“. Jak to bude vypadat v praxi, ukáže až čas.