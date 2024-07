EU a USA se konečně dohodly na pravidlech pro umělou inteligenci. Radovat se může Apple i zákazníci

V květnu tohoto roku Rada Evropské unie schválila zákon o umělé inteligenci, který má začít platit od roku 2026, a jde o historicky první legislativní opatření regulující umělou inteligenci (AI). Určité klíčové body z tohoto zákona nyní plánuje přijmout i regulátor ve Velké Británii, ministerstvo spravedlnosti USA a americká Federální obchodní komise (FTC).

Ve společném prohlášení to uvedla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager, výkonná ředitelka Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy Spojeného království Sarah Cardell, náměstek ministra spravedlnosti USA Jonathan Kanter a šéfka FTC Lina M. Khan.

We’ve published a joint statement with the @EU_Commission , @TheJusticeDept , and the @FTC on competition in generative AI foundation models and AI products.

Read more: https://t.co/4hnFYa0mKZ pic.twitter.com/km5J6BKJdx

— Competition & Markets Authority (@CMAgovUK) July 23, 2024