Epic Store se připravuje na expanzi. Tvůrci Fortnite chtějí vlastní obchod pro telefony

Herní obchod Epic Games Store na sebe výrazně upozorňuje už od svého počátku. Oproti konkurenci vyplácí vývojářům her větší podíly z koncových cen, hráčům her zase s železnou pravidelností rozdává kvalitní tituly zdarma, před nedávnem jsme se například dočkali GTA V nebo Civilization VI. Bohužel tento luxus si zatím můžeme užívat pouze na PC, ovšem ředitel Epic Games Tim Sweeney se netají, že by chtěl svůj herní obchod rozšířit i na mobilní platformy.

Epic Games Store na Androidu i iOS

Tim Sweeney potvrdil v nedávném rozhovoru pro webový server GameSpot, že Epic Games Store dorazí na Android a rád by jej v budoucnu dostal i na iOS. Podle něj se jedná o dobrou cestu, jak odvětví mobilního hraní posunout kupředu, a také o způsob, jak sloučit distribuční kanály populární hry Fortnite. Ta byla původně na Androidu nabízena skrze aplikaci Epic Games, poté však kvůli restrikcím Google vývojáři Epic Games ustoupili a hru zveřejnili v obchodě Play.

Her jako Fortnite by v budoucnu mohlo přijít mnohem více, díky masivní expanzi Unreal Engine 4 se studiu Epic Games podařilo vytvořit slušný ekosystémem nástrojů a služeb, které by měly usnadnit vývoj her pro mobilní platformy. Vše by navíc měla zastřešovat služba Epic Online, která je nyní otevřená i vývojářům třetích stran. Jsme tedy zvědaví, kdy se Epic Games Store na Androidu dočkáme, u iOS vzhledem k omezením jablečné platformy v úspěch moc nevěříme.