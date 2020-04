Akční pecku Fortnite konečně najdete i na Google Play

Už je tomu více než 18 měsíců, co se na Androidu objevil populární battle royale titul Fortnite. Dosud si jej však hráči mohli stáhnout pouze přes Epic Game Store, společnost Epic totiž nechtěla hru zpřístupnit v obchodě Google Play. To se však od dnešního dne mění. Na hru tak nově narazíte při běžném procházení obchodu Play stejně jako na jakoukoliv jinou aplikaci.

Stávající hráči se však nemusejí bát, že by Epic přestal verzi z vlastního obchodu podporovat. I nadále tak budou dostávat aktualizace s novým obsahem i opravami chyb. Z vyjádření Epicu vyplývá, že hru do Google Play vložil kvůli tomu, jak Google přistupuje k aplikacím, které nevyužívají jeho ekosystém. Herní společnosti se do Google Play od počátku nechtělo, toužila se totiž vyhnout 30% srážce ze zisků.