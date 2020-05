Strategická pecka Civilization VI je na Epic Store dočasně zdarma

Jarní výprodej her na Epic Games Store pokračuje, a i tento týden je podpořen neodolatelným bonusem – zatímco v minulém týdnu jste si mohli stáhnout zdarma Grand Theft Auto V, nyní si můžete svoji herní knihovnu bezplatně rozšířit o strategickou pecku Civilization VI.

Herní série Civilization by se dala zkratkovitě popsat slovy „od oštěpu k vesmírné raketě“. Jedná se o tahovou strategii, ve které vedete vybraný národ od doby kamenné až po nejmodernější dějiny, a musíte zajistit, aby obstál a přežil. Cest k vítězství je přitom nepřeberné množství, můžete investovat všechny prostředky do vývoje a stát se technologickou velmocí, nebo naopak nahrnete veškeré finance do armády a stane se z vás uznávaný dobyvatel.

Šestý díl série byl odhalen v roce 2016, v Epic Store získáte zdarma základní hru, která obvykle stojí 60 EUR (asi 1 600 korun). Akce trvá do příštího čtvrtka.