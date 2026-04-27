Elitní program Gran Turismo pod taktovkou Xiaomi: hypersport Vision GT bere dech

- Koncept Xiaomi Vision GT se představil na automobilovém veletrhu v Pekingu
- Při této příležitosti poodhalil generální ředitel značky několik zajímavých detailů
- Ačkoli se do prodeje nikdy nedostane, jedná se o pozoruhodný hypersport
Fanouškům rychlých automobilů, kteří zároveň důvěrně znají ikonickou japonskou herní sérii Gran Turismo, pravděpodobně není potřeba dopodrobna představovat koncept programu Vision GT. Pokud ale nevíte, o co se jedná, ve stručnosti jde o iniciativu vývojářů z Polyphony Digital, kteří spolupracují se světovými automobilkami na tvorbě konceptů hypersportů, jež se objeví exkluzivně právě ve hře Gran Turismo. Mezi automobilkami, které měly tu čest navrhnout vozidlo speciálně pro Gran Turismo, patří mimo jiné i česká Škoda Auto. Tentokrát se o svůj příspěvek podělilo čínské Xiaomi, které se nedávno mohlo pochlubit prvním přírůstkem do závodní série v podobě SU7 Ultra.
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Špička elektromobility v podání Xiaomi
V reakci na všeobecné nadšení veřejnosti z tohoto futuristického vozidla zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Xiaomi Lei Jun jasně uvedl, že tento projekt není určen k sériové výrobě. Slouží spíše jako platforma, která umožňuje zbavit se všech omezení a odvážně si představit budoucnost mobility. Xiaomi Vision Gran Turismo je technologická špička zaměřená na maximální výkon, netradiční pojetí aerodynamiky a futuristické ovládání.
Tento vůz, který obrací tradiční aerodynamické principy naruby, se vyznačuje konstrukcí s „anti-lift“ efektem. Ta integruje klíčové aerodynamické prvky přímo do podvozku, čímž vytváří mohutný a účinný přítlak, aniž by bylo nutné spoléhat se na objemná vnější křídla či přídavné prvky. Rozsáhlé simulační testy prokázaly pozoruhodnou aerodynamickou účinnost na úrovni 4,1, což představuje dokonalou rovnováhu mezi lehkou konstrukcí a agresivním chováním při vysokých rychlostech na okruhu.
Inteligentní kabina jde nad rámec standardní telemetrie a je vybavena řadou senzorů, které v reálném čase monitorují srdeční frekvenci a fyzický stav řidiče. Tyto fyziologické údaje umožňují hlubší propojení člověka s vozidlem, díky čemuž se systémy mohou teoreticky dynamicky přizpůsobovat stavu řidiče. Exteriér, který designérský tým popisuje jako „stvořený větrem“, připomíná kapku vody. Navzdory radikálnímu tvaru si zachovává charakteristické designové prvky automobilů od Xiaomi, včetně výrazných světlometů ve tvaru kříže a zadních světel.
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Ačkoli se s modelem Xiaomi Vision Gran Turismo na silnicích s nejvyšší pravděpodobností nikdy nesetkáme, stejně jako u jiných konceptů jde především o otestování klíčových prvků, které si později mohou najít cestu až do produkčních vozidel. Xiaomi je široké veřejnosti stále ještě známo zejména jako výrobce chytrých telefonů, nicméně v posledních letech firma intenzivně pracuje také na tom, aby se prosadila i v segmentu elektromobilů, což se jí překvapivě daří.