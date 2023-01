Elektrický, nebo spalovací? Mercedes uvažuje o vypuštění písmenek EQ z názvu elektromobilů

Německá automobilka se pravděpodobně chystá skončit s označením EQ

Neznamená to ovšem, že by dala elektromobilům sbohem

Svou budoucnost od roku 2030 naopak vidí pouze v elektřině, takže speciální označení nedává smysl

Německá automobilka Mercedes-Benz nejspíše zvažuje velký krok, který by mohl mít významný symbolický dopad na celý trh s elektromobily. Až doposud totiž bývalo zvykem, že většina výrobců automobilů jasně označovala elektrické modely určitou zkratkou či jiným označením. Mercedes ale podle respektovaného deníku Handelsblatt zvažuje vypustit z názvosloví písmena EQ, které v portfoliu značky označují elektromobily.

Výrobce automobilů ze Stuttgartu k tomuto rozhodnutí vede veskrze pragmatický krok. Mercedes plánuje do roku 2030 kompletně přejít na elektrický pohon, takže speciální označení elektromobilů nedává do budoucna příliš velký smysl. Mluvčí společnosti Jan Weber v prohlášení pro server The Verge sice vypuštění písmenek EQ přímo nepotvrdil, avšak ho svým prohlášením ani nevyvrátil.

Označení EQ pro elektromobily v rámci portfolia německé značky tady s námi není příliš dlouho. Firma představila toto označení teprve v roce 2016, což v rámci automobilového průmyslu není obzvlášť dlouhá doba. Není proto divu, že firma zvažuje opuštění speciálního označení po více než dekádě vzhledem k tomu, že Mercedes vidí svou budoucnost v elektřině.