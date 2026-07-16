Dreame X60 Pro Ultra Complete je světový unikát: má dvě výsuvná ramena, díky kterým dokonale vyčistí i kouty a lišty

Světem robotických vysavačů hýbe v posledních letech dynamický vývoj, ale ruku na srdce – i ty nejdražší modely měly doposud svá slabá místa. Tím nejvýraznějším byl prostor kolem stěn, v rozích místností a podél nábytku. Zatímco střed pokoje zářil čistotou, kolem podlahových lišt často zůstával nedotčený pruh prachu a špíny, který bylo nutné ručně dočišťovat klasickým mopem nebo hadrem.
S tímto technologickým limitem se však nyní loučíme. Na trh vstupuje nová vlajková loď Dreame v podobě robotického vysavače X60 Pro Ultra Complete, která přináší revoluční konstrukční řešení a posouvá hranice domácí automatizace na zcela novou úroveň.
Dual Flex EdgeReach Arms: když se robot přizpůsobí prostoru
Hlavní a zcela zásadní inovací tohoto modelu je pokročilý systém dvou výsuvných ramen s označením Dual Flex EdgeReach Arms. Výrobce navrhl mechanismus, kde obě klíčové čisticí komponenty dokážou aktivně vystoupit z těla robota. Tato dvě samostatná výsuvná ramena pracují současně, avšak každé z nich disponuje odlišným, přesně kalibrovaným dosahem, který odpovídá jeho specifické funkci.
První rameno nese boční kartáček, který se v momentě detekce rohu nebo překážky dokáže vysunout o 12 cm. Díky tomu vytáhne usazený prach, drobky a jemné nečistoty i z těch nejhlubších koutů, kam se běžná kulatá těla vysavačů nikdy neměla šanci dostat. Zároveň s ním v dokonalé synergii pracuje druhé výsuvné rameno, na kterém je integrován rotační mop. Ten disponuje ještě extrémnějším dosahem a dokáže se vysunout až o neskutečných 18 cm. Výsledek? Robot během jízdy plynule kopíruje křivky nábytku, objíždí nohy židlí a vytírá podlahu milimetr po milimetru přímo u stěn. Ruční dočišťování rohů se tak stává definitivně minulostí.
Brutální sací výkon a konec namotávání vlasů
Čištění okrajů je však pouze jednou z mnoha disciplín, ve kterých novinka exceluje. Dreame X60 Pro Ultra Complete je vybaven motorem s brutálním sacím výkonem dosahujícím hodnoty až 42 000 Pa. Tato síla bez problému vytáhne hluboko usazené nečistoty, jemný prach i zvířecí alergeny z hustých koberců nebo hlubokých spár v dlažbě.
Majitelé domácích mazlíčků a všichni, kdo doma bojují s dlouhými vlasy, ocení inovativní systém HyperStream. Jedná se o dvojitý hlavní kartáč, který je navržen tak, aby eliminoval největší noční můru všech uživatelů – neustálé namotávání vlasů a jejich pracné odstřihávání. Speciální mechanismus v kartáči zachycené vlasy a chlupy přímo za chodu ořezává a posílá je rovnou do sběrné nádoby. Údržba samotného robota se tak smrskla na naprosté minimum.
Umělá inteligence s bleskurychlou reakcí
Aby mohl vysavač operovat s takto komplexním systémem výsuvných ramen, potřebuje neomylné smysly. O ty se stará špičková AI navigace s technologií OmniSight. Robot v reálném čase mapuje celou domácnost a dokáže reagovat na nečekané překážky – jako jsou pohozené hračky, kabely nebo domácí mazlíčci – za bleskových 0,1 sekundy.
Zapomeňte na chaotické narážení do nábytku. Dreame se pohybuje s chirurgickou přesností. Navíc disponuje funkcí proaktivního nasvícení prostoru, takže skryté nečistoty a jemný prach detekuje i v naprosté tmě, například pod postelí nebo pod sedačkou.
Výraznou evolucí prošel také samotný podvozek se systémem ProLeap, který umožňuje robotovi překonávat běžné jednoúrovňové překážky do výšky 5,2 cm a u těch dvouúrovňových zvládne vystoupat až do 10 cm .Vyšší prahy mezi místnostmi nebo přechodové lišty, které dříve znamenaly pro roboty stopku, tak pro tento model nepředstavují žádný problém.
Plná autonomie se stanicí All-in-One PowerDock
Skutečné kouzlo bezstarostného úklidu se však projevuje až v momentě, kdy robot dokončí svou práci a zamíří do dokovací stanice All-in-One PowerDock. Ta funguje jako kompletní servisní centrum, které vás osvobodí od jakékoli manipulace se špinavou vodou či prachem na celé týdny.
Po návratu robota stanice automaticky odsaje nasbírané nečistoty do uzavřeného prachového sáčku. Následně se spustí proces praní mopovacích podložek. Zapomeňte na studenou vodu – stanice používá horkou vodu, která spolehlivě rozpustí mastnotu a odstraní bakterie. Po vyprání následuje cyklus sušení horkým vzduchem, což eliminuje vznik nepříjemného zápachu a plísní. V neposlední řadě stanice vysavač bleskově nabije a doplní do něj čistou vodu pro další úklid.
Dreame X60 Pro Ultra Complete představuje výrazný technologický skok v portfoliu značky. Spojením dvou výsuvných ramen s dosahy 18 cm pro mop a 12 cm pro kartáček elegantně řeší dlouhodobý neduh robotických vysavačů v podobě nedokonale uklizených koutů. Pokud hledáte prémiové zařízení, kterému můžete s klidným svědomím svěřit péči o podlahy v celém domě a minimalizovat potřebu jakéhokoliv ručního dočišťování, tato novinka je aktuálně skvělou volbou, která splní i ty nejnáročnější požadavky na čistotu.