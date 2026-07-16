TOPlist

Dreame X60 Pro Ultra Complete je světový unikát: má dvě výsuvná ramena, díky kterým dokonale vyčistí i kouty a lišty

PR článek
PR článek 16. 7. 8:00
Už žádná vynechaná místa: Dreame X60 Pro Ultra Complete posílá do akce dvě výsuvná ramena s mopem a kartáčkem

Světem robotických vysavačů hýbe v posledních letech dynamický vývoj, ale ruku na srdce – i ty nejdražší modely měly doposud svá slabá místa. Tím nejvýraznějším byl prostor kolem stěn, v rozích místností a podél nábytku. Zatímco střed pokoje zářil čistotou, kolem podlahových lišt často zůstával nedotčený pruh prachu a špíny, který bylo nutné ručně dočišťovat klasickým mopem nebo hadrem.

S tímto technologickým limitem se však nyní loučíme. Na trh vstupuje nová vlajková loď Dreame v podobě robotického vysavače X60 Pro Ultra Complete, která přináší revoluční konstrukční řešení a posouvá hranice domácí automatizace na zcela novou úroveň.

Dual Flex EdgeReach Arms: když se robot přizpůsobí prostoru

Hlavní a zcela zásadní inovací tohoto modelu je pokročilý systém dvou výsuvných ramen s označením Dual Flex EdgeReach Arms. Výrobce navrhl mechanismus, kde obě klíčové čisticí komponenty dokážou aktivně vystoupit z těla robota. Tato dvě samostatná výsuvná ramena pracují současně, avšak každé z nich disponuje odlišným, přesně kalibrovaným dosahem, který odpovídá jeho specifické funkci.

 Obě výsuvná ramena pracují současně – mop dosáhne až 18 cm a boční kartáček 12 cm hluboko do rohů
Obě výsuvná ramena pracují současně – mop dosáhne až 18 cm a boční kartáček 12 cm hluboko do rohů

První rameno nese boční kartáček, který se v momentě detekce rohu nebo překážky dokáže vysunout o 12 cm. Díky tomu vytáhne usazený prach, drobky a jemné nečistoty i z těch nejhlubších koutů, kam se běžná kulatá těla vysavačů nikdy neměla šanci dostat. Zároveň s ním v dokonalé synergii pracuje druhé výsuvné rameno, na kterém je integrován rotační mop. Ten disponuje ještě extrémnějším dosahem a dokáže se vysunout až o neskutečných 18 cm. Výsledek? Robot během jízdy plynule kopíruje křivky nábytku, objíždí nohy židlí a vytírá podlahu milimetr po milimetru přímo u stěn. Ruční dočišťování rohů se tak stává definitivně minulostí.

Brutální sací výkon a konec namotávání vlasů

Čištění okrajů je však pouze jednou z mnoha disciplín, ve kterých novinka exceluje. Dreame X60 Pro Ultra Complete je vybaven motorem s brutálním sacím výkonem dosahujícím hodnoty až 42 000 Pa. Tato síla bez problému vytáhne hluboko usazené nečistoty, jemný prach i zvířecí alergeny z hustých koberců nebo hlubokých spár v dlažbě.

Sací výkon 42 000 Pa doplňuje dvojitý kartáč HyperStream, který za chodu ořezává namotané vlasy a chlupy
Sací výkon 42 000 Pa doplňuje dvojitý kartáč HyperStream, který za chodu ořezává namotané vlasy a chlupy

Majitelé domácích mazlíčků a všichni, kdo doma bojují s dlouhými vlasy, ocení inovativní systém HyperStream. Jedná se o dvojitý hlavní kartáč, který je navržen tak, aby eliminoval největší noční můru všech uživatelů – neustálé namotávání vlasů a jejich pracné odstřihávání. Speciální mechanismus v kartáči zachycené vlasy a chlupy přímo za chodu ořezává a posílá je rovnou do sběrné nádoby. Údržba samotného robota se tak smrskla na naprosté minimum.

Umělá inteligence s bleskurychlou reakcí

Aby mohl vysavač operovat s takto komplexním systémem výsuvných ramen, potřebuje neomylné smysly. O ty se stará špičková AI navigace s technologií OmniSight. Robot v reálném čase mapuje celou domácnost a dokáže reagovat na nečekané překážky – jako jsou pohozené hračky, kabely nebo domácí mazlíčci – za bleskových 0,1 sekundy.

 AI navigace OmniSight rozpozná nečekané překážky za 0,1 sekundy a proaktivně si posvítí ve tmě
AI navigace OmniSight rozpozná nečekané překážky za 0,1 sekundy a proaktivně si posvítí ve tmě

Zapomeňte na chaotické narážení do nábytku. Dreame se pohybuje s chirurgickou přesností. Navíc disponuje funkcí proaktivního nasvícení prostoru, takže skryté nečistoty a jemný prach detekuje i v naprosté tmě, například pod postelí nebo pod sedačkou.

Výraznou evolucí prošel také samotný podvozek se systémem ProLeap, který umožňuje robotovi překonávat běžné jednoúrovňové překážky do výšky 5,2 cm a u těch dvouúrovňových zvládne vystoupat až do 10 cm .Vyšší prahy mezi místnostmi nebo přechodové lišty, které dříve znamenaly pro roboty stopku, tak pro tento model nepředstavují žádný problém.

Podvozek ProLeap si poradí s jednoúrovňovými překážkami do 5,2 cm a u těch dvouúrovňových zdolá až 10 cm
Podvozek ProLeap si poradí s jednoúrovňovými překážkami do 5,2 cm a u těch dvouúrovňových zdolá až 10 cm

Plná autonomie se stanicí All-in-One PowerDock

Skutečné kouzlo bezstarostného úklidu se však projevuje až v momentě, kdy robot dokončí svou práci a zamíří do dokovací stanice All-in-One PowerDock. Ta funguje jako kompletní servisní centrum, které vás osvobodí od jakékoli manipulace se špinavou vodou či prachem na celé týdny.

Po návratu robota stanice automaticky odsaje nasbírané nečistoty do uzavřeného prachového sáčku. Následně se spustí proces praní mopovacích podložek. Zapomeňte na studenou vodu – stanice používá horkou vodu, která spolehlivě rozpustí mastnotu a odstraní bakterie. Po vyprání následuje cyklus sušení horkým vzduchem, což eliminuje vznik nepříjemného zápachu a plísní. V neposlední řadě stanice vysavač bleskově nabije a doplní do něj čistou vodu pro další úklid.

Stanice All-in-One PowerDock sama odsaje prach, vypere mopy horkou vodou a vysuší je horkým vzduchem
Stanice All-in-One PowerDock sama odsaje prach, vypere mopy horkou vodou a vysuší je horkým vzduchem

Dreame X60 Pro Ultra Complete představuje výrazný technologický skok v portfoliu značky. Spojením dvou výsuvných ramen s dosahy 18 cm pro mop a 12 cm pro kartáček elegantně řeší dlouhodobý neduh robotických vysavačů v podobě nedokonale uklizených koutů. Pokud hledáte prémiové zařízení, kterému můžete s klidným svědomím svěřit péči o podlahy v celém domě a minimalizovat potřebu jakéhokoliv ručního dočišťování, tato novinka je aktuálně skvělou volbou, která splní i ty nejnáročnější požadavky na čistotu.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Češi odhalili recept na dlouhověkost: Elonga roste o 20 % měsíčně a chystá expanzi na americký trh
Češi odhalili recept na dlouhověkost: Elonga roste o 20 % měsíčně a chystá expanzi na americký trh
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 9:35
0
Robotaxi Verne s technikou Pony.ai před historickou budovou v Záhřebu
Jak vypadá realita autonomní dopravy? Evropa hledá cestu a USA už jezdí
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 9:00
1
Počítač iMac G3 v barvě Bondi Blue ze stavebnice Lego
Nejen pro fanoušky Lega: kultovní počítač iMac G3 od Applu ožívá v nečekané podobě
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 6:30
0
Chytré hodinky ležící na vlajce Evropské unie (ilustrační obrázek)
Snadná výměna baterie v EU? Pozor, pro tato zařízení to neplatí!
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0

Kapitoly článku