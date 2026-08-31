Dotykové pero pro skládací iPhone Ultra? Apple už testuje první prototypy

- Od premiéry očekávaného iPhonu Ultra nás dělí zhruba týden
- První skládací telefon od Applu budí obrovskou pozornost na všech frontách
- Dle nových informací je přímo pro něj vyvíjeno speciální dotykové pero
iPhone Ultra je nejočekávanější mobil poslední doby a na první skládací telefon s nakousnutým jablíčkem ve znaku jsou upřeny zraky celého technologického světa. Samozřejmě se bude jednat o nesmírně pokročilý model a nejnovější informace odhalují, že Apple přímo pro něj vyvíjí stylus který s ním bude plně kompatibilní.
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iPhone Ultra s dotykovým perem
Apple má s dotykovým perem, které se v jeho podání jmenuje jednoduše Pencil, bohaté zkušenosti a její první generace představil již v roce 2015. Do dnešní doby vznikly již čtyři verze a jsou určeny primárně pro tablety iPad. Dle zpráv agentury Bloomberg ale Apple vyvinul novou variantu uzpůsobenou pro použití se skládačkou iPhone Ultra.
Tato verze by měla být menší, aby odpovídala formátu iPhonu Ultra a dala by se pomocí magnetů přichytit k boku telefonu. Tímto způsobem by se zároveň pero i nabíjelo a jedná se o stejný způsob jako u aktuálního Apple Pencil pro iPad – pero stačí magneticky připojit na podélnou hranu kompatibilního iPadu, a to se začne automaticky nabíjet.
Jak Apple vyřeší (ne)odolnost displeje?
Ohebné displeje skládaček bývají většinou mnohem náchylnější na škrábance než klasické panely, takže při používání dotykových per hrozí vyšší riziko poškrábání. Je tedy otázkou, jak Apple tuto skutečnost vyřeší a nabízí se způsob, na který vsází Samsung. Jeho pero S Pen Fold Edition pro skládačky Fold má o něco měkčí hrot a speciální odpružení, aby neškrábalo displej.
Tak jako tak to ale bohužel nevypadá, že by Apple toto dotykové pero představil spolu s iPhonem Ultra. Dle Marka Gurmana z agentury Bloomberg sice již vznikl prototyp, ale s uvedením na trh se počítá později. Je ale klidně možné, že bude tento praktický doplněk představen až s druhou generací skládacího iPhonu, tedy v roce 2027.
Skládací iPhone se blíží
Premiéra očekávaného iPhonu Ultra je naplánována na 9. září 2026 a kromě něj se dočkáme také vlajkových modelů iPhone 18 Pro a Pro Max. Základní iPhone 18, spolu s tenkým iPhonem Air 2 a dostupným iPhonem 18e, dorazí později, pravděpodobně až v průběhu první čtvrtiny roku 2027.