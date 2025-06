Došly nápady? Huawei od Applu okopíroval umělou inteligenci

Huawei představil vlastní umělou inteligenci nazvanou Harmony Intelligence

Z prezentačního videa je nicméně patrné, kde čínská firma čerpala inspiraci

Pokud se Huawei inspiroval u Applu i s ohledem na funkčnost, nebudou mít uživatelé radost

„Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou“ – citát, který je připisován Pablu Picassovi (ale spíše s touto myšlenkou přišel T. S. Eliot) a který rád opakoval Steve Jobs, v technologickém světě platí beze zbytku. Sám Jobs neváhal od konkurentů přebírat jejich nápady, a když se kupříkladu podíváte na nedávnou historii mobilních operačních systémů, uvidíte vzájemné „inspirace“ více než dostatek. Jinak tomu není ani v případě čínského giganta Huawei, který se neštítí brát si od konkurence ty nejlepší nápady, i když zrovna v tomto případě je otázkou, zda dělá dobře.

Tuhle „inteligenci“ jsme už někde viděli

V posledním propagačním videu čínská společnost představuje svou umělou inteligenci, kterou příznačně pojmenovala Harmony Intelligence. Už od prvních sekund videa je nicméně patrné, že s celou myšlenkou Huawei patrně nepřišel sám, ale „okoukal“ ji u konkurenčního iPhonu. Ať už jde o styl prezentace, zvolené barevné schéma, či animace, nelze se zkrátka ubránit dojmu, že si Huawei se svou umělou inteligencí příliš práce nedal, minimálně pokud jde o podobu Harmony Intelligence.

Nothing, just Huawei shamelessly ripping off Apple Intelligence Design pic.twitter.com/HfCoJNDcKy — Apple Design (@TheAppleDesign) June 22, 2025

Ze samotných schopností a dovedností Harmony Intelligence toho mnoho vidět nelze, nicméně i zde bychom se měli dočkat rychlého vyhledávání a odpovědí na dotazy, hledání na internetu podle toho, co se vám zrovna děje na displeji, či rychlých přenosů souborů, ať už mezi vlastními zařízeními s operačním systémem Harmony OS 6, nebo s ostatními majiteli zařízení čínského výrobce. Pokud je podoba umělé inteligence z dílny Huawei té od Applu skutečně jen „náhoda“, pak doufáme, že se čínský gigant neinspiroval také funkčností Apple Intelligence.

Ta je notoricky známá tím, že oproti konkurenci zaostává v mnoha různých ohledech a z pohledu jiných firem se minimálně v současné chvíli rozhodně nejedná o něco, co by bylo hodno následovat. Vzhledem k tomu, že se kvůli stále trvajícímu embargu ze strany Spojených států Harmony OS 6 v plném rozsahu v našich končinách jen tak nedočkáme, patrně nemusí Huawei příliš trápit, co na „jeho“ služby řekneme my ve středu Evropy. U takto velké společnosti by se nicméně slušelo, kdyby se konkurenčními službami neinspirovala tak okatě.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor