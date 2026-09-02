Doom si našel cestu na další nečekaný kus železa: nadšenec ho spustil na staré zrcadlovce

- Nadšenec s přezdívkou lauris-nl vytvořil funkční port legendární střílečky Doom pro starou digitální zrcadlovku Canon EOS 550D
- Nezapomněl ani na důmyslné ovládání – směrová tlačítka slouží k pohybu, zatímco kolečkem na horní straně fotoaparátu můžete přepínat zbraně
- Projekt si na vlastní nebezpeční můžete stáhnout z vývojářské platformy GitHub
Jednou je to vaporizér, jindy PDF soubor či chytrá žárovka. Fanoušci legendárního Dooma už zřejmě nikdy nepřestanou hledat co nejobskurnějších zařízení, na kterých by mohli kultovní střílečku od id Software spustit. Svědčí o tom nedávný počin vývojáře s přezdívkou lauris-nl, který na GitHubu zveřejnil hratelnou verzi pro fotoaparát Canon EOS 550D, běžící na open-source firmwaru Magic Lantern.
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Doom na zrcadlovce
Digitální zrcadlovka od Canonu rozhodně nepatří k nejmladším – na trh vstoupila už v roce 2010. Vybavená je 18megapixelovým snímačem CMOS a 3palcovým TFT displejem, přičemž zpracování obrazu zajišťuje obrazový procesor s názvem Canon DIGIC 4. Port kultovní střílečky z roku 1993 přitom běží přímo na fotoaparátu, nikoliv prostřednictvím streamování z jiného systému.
K ovládání hry lze využít fyzická ovládací tlačítka fotoaparátu. Směrová tlačítka slouží k pohybu a otáčení, tlačítkem SET se střílí, zatímco tlačítkem PLAY otevíráte dveře a interagujete se spínači. Kolečkem na horní straně zrcadlovky pak můžete měnit zbraně. Funkci dostala také tlačítka pro zoomování, která po stisknutí aktivují běh a úhybné manévry.
Nechybí ani zvuk
Šikovný vývojář nezapomněl ani na zvuk, a to s využitím vlastního hardwaru fotoaparátu. Původní 8bitové efekty hry Doom jsou smíchány se syntetizovanou hudbou do 48 kHz mono výstupu. Součástí netradiční konverze je také režim zobrazení, který vykresluje hru v rozlišení 360×240 a poté každý pixel zobrazuje jako blok 2×2 na bitmapě s rozlišením 720×480 (přes Magic Lantern).
Aktuální verze Doom550D v0.4.1 podporuje pouze fotoaparát Canon EOS 550D s firmwarem Canon 1.0.9. Vývojář výslovně varuje uživatele, aby soubory neinstalovali na jiné modely fotoaparátu nebo jinou verzi firmwaru.