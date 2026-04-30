Skvělá zpráva: YouTube zpřístupňuje funkci obraz v obraze i pro neplatící uživatele

- Obraz v obraze je jednou z nejpraktičtějších funkcí YouTube
- Umožňuje sledovat obsah v malém okně při používání jiných aplikací
- Nyní se tato funkce konečně dostává na všechny globální trhy
YouTube je největší platformou s video obsahem na světě a Google si je výjimečnosti této značky dobře vědom. Neustále ji vylepšuje a doplňuje o nové funkce, aby byla uživatelsky co možná nejpříjemnější a uživatelé se k ní vraceli. Režim obraz v obraze (PiP) patří právě mezi ty funkce, které výrazně zpříjemňují používání YouTube, a tento režim nyní míří k uživatelům napříč všemi zeměmi světa.
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Obraz v obraze konečně pro všechny
Možná si pamatujete, když byla tato funkce velmi populární v segmentu televizorů. Dívali jste se na nějaký film a do malého výřezu v rohu obrazovky jste si mohli pustit například hokejový zápas z jiného kanálu. Na podobném principu funguje i obraz v obraze v rámci YouTube. Můžete na telefonu dělat svou práci a zároveň sledovat obsah na YouTube.
V tomto režimu se totiž přehrávač smrskne do malého výřezu, který funguje jako plovoucí aplikace – lze s ním volně pohybovat a umístit ho kdekoliv na displeji. Můžete tedy například sjíždět sociální sítě a do toho mít v malém okně spuštěná videa na YouTube, takže pro uživatele, kteří zvládají více věcí zároveň, se jedná o skvělou funkci.
YouTube v okně míří do všech zemí světa
Funkce obraz v obraze není v rámci YouTube nic nového a poprvé dorazila vlastně již skoro před dekádou. Poprvé byla spuštěna v roce 2017, nicméně Google ji provozoval tak trochu bez ladu a skladu v závislosti na zemi. Například v USA byl obraz v obraze k dispozici i pro neplatící uživatele, ale s omezením na nehudební videa.
Ve většině ostatních zemí byla funkce dostupná jen v rámci placené verze Premium, nicméně to se nyní mění. Obraz v obraze bude nově k dispozici pro všechny bez ohledu na to, zda si platí předplatné, či nikoliv, a to podle amerického modelu – funkce je omezena na dlouhá nehudební videa. Hudební videa v okně si budou i nadále užívat jen sledující s nejvyšším tarifem Premium.
Jak se obraz v obraze aktivuje?
Je to velmi jednoduché – stačí, když pustíte video a poté buď swajpnete směrem nahoru (při ovládání systému gesty), nebo stisknete tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku. Video se zmenší do malého výřezu a můžete s ním volně manipulovat. Pokud to nefunguje, zkuste zkontrolovat nastavení přímo v aplikaci, ale i nastavení aplikace v systému.
Obraz v obraze zdarma pro uživatele ve všech zemích bude k dispozici jak pro Android, tak iOS. Google funkci postupně uvolňuje do oběhu, takže se dá předpokládat, že dorazí v rámci některé z nadcházejících aktualizací.